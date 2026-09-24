На кордоні розпорпали Renault Kangoo: дії митників польського водія шокували

Як повідомляє Чернівецька митниця на своїй сторінці у Facebook, інцидент стався 21 вересня під час перевірки автомобіля. Іноземець впевнено обрав "зелений коридор", чим офіційно заявив, що не везе нічого забороненого чи обмеженого для переміщення.

Однак інспектори вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу і не прогадали. Працівники митниці буквально розпорпали салон французького фургона, виявивши цілу мережу спеціально облаштованих тайників.

Тютюнові вироби марок West, Marshall, Passage, Vogue та LD були щільно запаковані в конструктивних порожнинах кузова. Контрабанду діставали з-під декоративної обшивки стінок, з підлоги та навіть з-під пасажирського сидіння.

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Процедура поглибленого огляду передбачає часткове або повне "розшнурування" обшивки салону. Фото: Чернівецька митниця

За фактом приховування товарів від митного контролю правоохоронці склали протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Фінал історії для водія виявився максимально сумним: сигарети вилучили, а сам Renault Kangoo відправився на штрафмайданчик як знаряддя злочину. Ймовірно, він до власника уже не повернеться.

Схованки в авто обходяться надто дорого

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні перероблювання автомобілів заради контрабанди регулярно призводять до втрати транспортних засобів. Лише на Закарпатті від початку року держава конфіскувала цілий автопарк, серед якого були мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter, а також легковики Volkswagen Golf, Ford S-Max та Skoda Fabia.

Згідно з українським законодавством, будь-які зміни конструкції кузова для перевезення нелегальних товарів караються не лише гігантським штрафом. Порушник гарантовано втрачає і сам товар, і автомобіль, в якому його намагалися сховати.