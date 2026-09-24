На границе разобрали Renault Kangoo: действия таможенников шокировали польского водителя

Как сообщает Черновицкая таможня на своей странице в Facebook инцидент произошел 21 сентября во время проверки автомобиля. Иностранец уверенно выбрал "зеленый коридор", чем официально заявил, что не везет ничего запретного или ограниченного для перемещения.

Однако инспекторы решили провести углубленный обзор транспортного средства и не прогадали. Сотрудники таможни буквально распотрошили салон французского фургона, обнаружив целую сеть специально обустроенных тайников.

Табачные изделия марок West, Marshall, Passage, Vogue и LD были плотно упакованы в конструктивные полости кузова. Контрабанду доставали из-под декоративной обшивки стен, пола и даже из-под пассажирского сиденья.

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Процедура углубленного обзора предполагает частичную или полную "расшнуровку" обшивки салона. Фото: Черновицкая таможня

По факту сокрытия товаров от таможенного контроля правоохранители составили протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Финал истории для водителя оказался максимально скучным: сигареты изъяли, а сам Renault Kangoo отправился на штрафплощадку как орудие преступления. Вероятно, он к владельцу уже не вернется.

Тайники в авто обходятся слишком дорого

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные переделки автомобилей ради контрабанды регулярно приводят к потере транспортных средств. Только на Закарпатье с начала года государство конфисковало целый автопарк, среди которого были микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, а также автомобили Volkswagen Golf, Ford S-Max и Skoda Fabia.

Согласно украинскому законодательству, любые изменения конструкции кузова перевозка нелегальных товаров караются не только гигантским штрафом. Нарушитель гарантированно теряет и сам товар, и автомобиль, в котором его пытались скрыть.