Електричний Toyota RAV4 не з'явиться найближчим часом: компанія пояснила причину

Головний інженер моделі Йошінорі Футонагане підтвердив, що розробка версії на акумуляторах наразі не є пріоритетом для команди, пише Motor1. Відмова від створення електричного RAV4 пояснюється глобальною стратегією Toyota, яка передбачає диференціацію силових агрегатів у межах всієї лінійки, а не в одній моделі.

Компанія прагне пропонувати бензинові, гібридні та електричні авто як окремі продукти для різних потреб клієнтів. За словами Йошінорі Футонагане, бренд не хоче “втискати” всі типи двигунів в один автомобіль, натомість розвиваючи лінійку bZ як майданчик для впровадження найсучасніших технологій BEV.

Такий підхід дозволяє зберегти впізнаваність RAV4 як надійного кросовера з двигуном внутрішнього згоряння, поки нові електричні моделі завойовують частку ринку в своїх сегментах. На думку експертів, такий крок має сенс, оскільки ринок електрокарів вже перенасичений пропозиціями, а стабільний попит на гібридний RAV4 забезпечує компанії впевнені продажі.

Актуальна лінійка та рівень електрифікації RAV4

Хоча повністю електричного варіанта не буде, RAV4 залишається глибоко електрифікованим. На сьогодні модель пропонується у двох основних версіях:

Класичний гібрид (HEV) : оснащений 2,5-літровим двигуном потужністю 226 кінських сил;

: оснащений 2,5-літровим двигуном потужністю 226 кінських сил; Плагін-гібрид (PHEV): поєднує той самий двигун із двома електромоторами, що сумарно видають 320 кінських сил та забезпечують до 80 кілометрів запасу ходу на чистій електроенергії.

Для тих покупців, яким потрібен виключно повнорозмірний електричний позашляховик, Toyota пропонує звернути увагу на серію bZ або дочекатися виходу Highlander EV. Компанія вважає, що такий розподіл моделей дозволить уникнути внутрішньої конкуренції та запропонувати клієнтам більш спеціалізовані рішення для кожного типу енергії.