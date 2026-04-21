Электрический Toyota RAV4 не появится в ближайшее время: компания объяснила причину

Главный инженер модели Йошинори Футонагане подтвердил, что разработка версии на аккумуляторах пока не является приоритетом для команды, пишет Motor1. Отказ от создания электрического RAV4 объясняется глобальной стратегией Toyota, которая предусматривает дифференциацию силовых агрегатов в рамках всей линейки, а не в одной модели.

Компания стремится предлагать бензиновые, гибридные и электрические авто как отдельные продукты для различных потребностей клиентов. По словам Йошинори Футонагане, бренд не хочет “втискивать” все типы двигателей в один автомобиль, вместо этого развивая линейку bZ как площадку для внедрения самых современных технологий BEV.

Такой подход позволяет сохранить узнаваемость RAV4 как надежного кроссовера с двигателем внутреннего сгорания, пока новые электрические модели завоевывают долю рынка в своих сегментах. По мнению экспертов, такой шаг имеет смысл, поскольку рынок электрокаров уже перенасыщен предложениями, а стабильный спрос на гибридный RAV4 обеспечивает компании уверенные продажи.

Актуальная линейка и уровень электрификации RAV4

Хотя полностью электрического варианта не будет, RAV4 остается глубоко электрифицированным. На сегодня модель предлагается в двух основных версиях:

Классический гибрид (HEV) оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 226 лошадиных сил;

оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 226 лошадиных сил; Плагин-гибрид (PHEV): сочетает тот же двигатель с двумя электромоторами, что суммарно выдают 320 лошадиных сил и обеспечивают до 80 километров запаса хода на чистой электроэнергии.

Для тех покупателей, которым нужен исключительно полноразмерный электрический внедорожник, Toyota предлагает обратить внимание на серию bZ или дождаться выхода Highlander EV. Компания считает, что такое распределение моделей позволит избежать внутренней конкуренции и предложить клиентам более специализированные решения для каждого типа энергии.