Епоха Honda добігає кінця? Як електроскутери радикально перекроюють моторинок

Як повідомляє видання Electrek, загальний обсяг реалізації мотоциклів та скутерів у цій азійській країні перевищив 3 мільйони штук, що демонструє загальне зростання ринку на 25,9% порівняно з минулим роком.

Проте справжньою сенсацією стала зміна вподобань покупців. Електричні моделі тепер займають солідні 32% від усіх нових двоколісних транспортних засобів, куплених у країні.

Хто посунув японців

Головним бенефіціаром цієї електричної революції стала місцева компанія VinFast. Поки продажі лідера ринку Honda зросли лише на скромні 8,4%, в'єтнамський виробник електробайків продемонстрував приголомшливий стрибок на 152,1%, впевнено закріпившись на другому місці.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Третю сходинку наразі утримує Yamaha, а замикає четвірку лідерів ще один виробник екологічного транспорту – Yadea. Тобто половина топових гравців ринку вже робить ставку виключно на розетку, і саме вони показують космічну динаміку продажів.

Чому водії обирають електрику?

Такий масовий перехід не є випадковістю. Уряд активно бореться зі смогом у мегаполісах, а в окремих районах Ханоя навіть планують повністю заборонити рух бензинових мотоциклів.

До того ж, бренди на кшталт VinFast постійно розширюють лінійку адекватних за прайсом моделей. Тепер у райдерів є цілком практична та вигідна альтернатива класичним бензиновим скутерам, яка не б'є по кишені під час заправок.

Звісно, ховати Honda ще зарано, адже японський гігант залишається беззаперечним лідером за загальними обсягами. Але частка бренду невблаганно скорочується, і центр ваги ринку явно зміщується в бік батарейних технологій.

В'єтнамський сценарій – це яскравий приклад того, що чекає на глобальний ринок, коли електроскутери стають дійсно доступними. Питання лише в тому, наскільки швидко традиційні виробники зможуть адаптуватися до нових реалій.