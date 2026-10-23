Рамний пікап від Honda: японці офіційно розкрили деталі спільного проєкту з Mitsubishi

Як повідомляє видання Motor1, чутки про появу повноцінної вантажівки під брендом Honda офіційно підтвердилися всього за кілька тижнів. Японські автовиробники уклали офіційну угоду, згідно з якою левову частку інженерної роботи візьме на себе саме Mitsubishi, а збірку налагодять на заводі в Таїланді.

Створення рамного позашляховика з нуля вимагає колосальних витрат часу та грошей. Тому запозичення готової архітектури від перевіреного часом Triton, який на нашому ринку відомий як L200, виглядає максимально логічним кроком для розширення лінійки.

Техніка та можливості новинки

Очікується, що технічна частина залишиться без змін, а сам проєкт зведеться до заміни логотипів та легкого рестайлінгу. Під капотом збережуть 2,4-літровий турбодизель або атмосферний бензиновий двигун такого ж об'єму, причому топова дизельна версія видаватиме 201 кінську силу та 470 Нм крутного моменту в парі з шестиступеневою автоматичною коробкою передач.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Майбутні власники зможуть розраховувати на фірмову систему повного приводу Super Select 4WD-II від Mitsubishi, блокування заднього диференціала та сім режимів водіння для будь-якого бездоріжжя. Крім того, цей апарат здатен тягнути за собою причіп вагою до 3,5 тонни, що робить його серйозним гравцем у класі.

Де його продаватимуть?

Цільовим ринком для запуску у 2028 році стане регіон АСЕАН, де Honda наразі взагалі не має пропозицій у сегменті пікапів. Для Mitsubishi ця угода також вкрай вигідна, адже дозволить завантажити виробничі потужності тайського заводу та збільшити обсяги випуску.

Глобальна стратегія брендів