Эпоха Honda подходит к концу? Как электроскутеры радикально перекраивают моторынок

Как сообщает издание Electrek, общий объем реализации мотоциклов и скутеров в этой азиатской стране превысил 3 миллиона штук, что демонстрирует общий рост рынка на 25,9% по сравнению с прошлым годом.

Однако настоящей сенсацией стало изменение предпочтений покупателей. Электрические модели теперь занимают солидные 32% всех новых двухколесных транспортных средств, купленных в стране.

Кто сдвинул японцев

Главным бенефициаром этой революции стала местная компания VinFast. Пока продажи лидера рынка Honda выросли лишь на скромных 8,4%, вьетнамский производитель электробайков продемонстрировал потрясающий скачок на 152,1%, уверенно закрепившись на втором месте.

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Третье место удерживает Yamaha, а замыкает четверку лидеров еще один производитель экологического транспорта – Yadea. То есть, половина топовых игроков рынка уже делает ставку исключительно на розетку, и именно они показывают космическую динамику продаж.

Почему водители выбирают электричество?

Такой массовый переход не случайно. Правительство активно сражается со смогом в мегаполисах, а в отдельных районах Ханоя даже планируют полностью запретить движение бензиновых мотоциклов.

К тому же, бренды вроде VinFast постоянно расширяют линейку адекватных по прайсу моделей. Теперь у райдеров есть вполне практичная и выгодная альтернатива классическим бензиновым скутерам, не бьющая по карману во время заправок.

Конечно, хоронить Honda еще рано, ведь японский гигант остается безоговорочным лидером по общим объемам. Но доля бренда неумолимо сокращается, и центр тяжести рынка очевидно смещается в сторону батарейных технологий.

Вьетнамский сценарий – это яркий пример того, что ждет глобальный рынок, когда электроскутеры становятся действительно доступными. Вопрос лишь в том, как скоро традиционные производители смогут адаптироваться к новым реалиям.