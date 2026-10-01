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Епоха завершилася: BMW тихо відмовилася від дизельних 3-Series

Компанія BMW офіційно підтвердила, що нове покоління популярної 3-Series більше не матиме дизельних двигунів. Шанувальникам економної їзди та великих пробігів тепер доведеться пересідати на бензинові авто, плагін-гібриди або повністю електричні версії.
BMW зняла з виробництва дизельні 3-Series: які характеристики пропонують нові бензинові гібриди

ФОТО: BMW|

BMW M340d xDrive Touring

Данило Северенчук
logo1 жовтня, 08:50
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Під час презентації нового покоління седана баварці анонсували бензинові турбомотори на 2.0 та 3.0 літри, але жодним словом не згадали про дизель. Згодом представники бренду підтвердили: дизельна "трійка" мертва. Це справді історичний момент, адже починаючи з кузова E30, кожне покоління моделі мало хоча б одну версію на важкому пальному.

В чому причина відмови від дизеля?

Виробник змушує покупців обирати між бензиновими "м'якими" гібридами, повноцінними плагін-гібридами (PHEV) або ж повністю електричним i3. Головна причина такої відмови – жорсткі екологічні норми Євро-7, які роблять розробку та випуск нових дизельних моторів економічно невигідними.

Нішу економних авто для дальніх поїздок тепер займуть плагін-гібриди. Очікується, що вони поєднають знайомий 2-літровий бензиновий турбомотор B48 з електромотором та великою батареєю, яка дозволить проїжджати до 100 кілометрів виключно на електротязі.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Шанс купити дизельну 3 Series ще є

  • Останніми дизельними версіями залишаються моделі в кузові G20. Це популярна 320d з 2-літровим мотором на 188 сил, а також потужна повнопривідна M340d з 3-літровою рядною "шісткою", яка видає 340 "коней" та вражаючі 700 Нм крутного моменту.
  • Їхні продажі триватимуть ще кілька місяців, поки заводи не перейдуть на випуск абсолютно нового покоління.
  • До речі, нову бензинову 3-Series збиратимуть вже не в Мюнхені, а на заводі в Дінгольфінгу.
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