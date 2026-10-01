Епоха завершилася: BMW тихо відмовилася від дизельних 3-Series

Під час презентації нового покоління седана баварці анонсували бензинові турбомотори на 2.0 та 3.0 літри, але жодним словом не згадали про дизель. Згодом представники бренду підтвердили: дизельна "трійка" мертва. Це справді історичний момент, адже починаючи з кузова E30, кожне покоління моделі мало хоча б одну версію на важкому пальному.

В чому причина відмови від дизеля?

Виробник змушує покупців обирати між бензиновими "м'якими" гібридами, повноцінними плагін-гібридами (PHEV) або ж повністю електричним i3. Головна причина такої відмови – жорсткі екологічні норми Євро-7, які роблять розробку та випуск нових дизельних моторів економічно невигідними.

Нішу економних авто для дальніх поїздок тепер займуть плагін-гібриди. Очікується, що вони поєднають знайомий 2-літровий бензиновий турбомотор B48 з електромотором та великою батареєю, яка дозволить проїжджати до 100 кілометрів виключно на електротязі.

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