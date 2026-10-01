Епоха завершилася: BMW тихо відмовилася від дизельних 3-Series

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BMW M340d xDrive Touring
Під час презентації нового покоління седана баварці анонсували бензинові турбомотори на 2.0 та 3.0 літри, але жодним словом не згадали про дизель. Згодом представники бренду підтвердили: дизельна "трійка" мертва. Це справді історичний момент, адже починаючи з кузова E30, кожне покоління моделі мало хоча б одну версію на важкому пальному.
В чому причина відмови від дизеля?
Виробник змушує покупців обирати між бензиновими "м'якими" гібридами, повноцінними плагін-гібридами (PHEV) або ж повністю електричним i3. Головна причина такої відмови – жорсткі екологічні норми Євро-7, які роблять розробку та випуск нових дизельних моторів економічно невигідними.
Нішу економних авто для дальніх поїздок тепер займуть плагін-гібриди. Очікується, що вони поєднають знайомий 2-літровий бензиновий турбомотор B48 з електромотором та великою батареєю, яка дозволить проїжджати до 100 кілометрів виключно на електротязі.
Шанс купити дизельну 3 Series ще є
- Останніми дизельними версіями залишаються моделі в кузові G20. Це популярна 320d з 2-літровим мотором на 188 сил, а також потужна повнопривідна M340d з 3-літровою рядною "шісткою", яка видає 340 "коней" та вражаючі 700 Нм крутного моменту.
- Їхні продажі триватимуть ще кілька місяців, поки заводи не перейдуть на випуск абсолютно нового покоління.
- До речі, нову бензинову 3-Series збиратимуть вже не в Мюнхені, а на заводі в Дінгольфінгу.