Эпоха завершилась: BMW тихо отказалась от дизельных 3-Series

Во время презентации нового поколения седана баварцы анонсировали бензиновые турбомоторы на 2.0 и 3.0 литра, но ни слова не упомянули о дизеле. Впоследствии представители бренда подтвердили: дизельная "тройка" мертва. Это действительно исторический момент, ведь начиная с кузова E30, каждое поколение модели имело хотя бы одну версию на тяжелом горючем.

В чем причина отказа от дизеля?

Производитель заставляет покупателей выбирать между бензиновыми "мягкими" гибридами, полноценными плагин-гибридами (PHEV) или полностью электрическим i3. Главная причина такого отказа – жесткие экологические нормы Евро-7, делающие разработку и выпуск новых дизельных моторов экономически невыгодными.

Нишу экономных автомобилей для дальних поездок теперь займут плагин-гибриды. Ожидается, что они соединят знакомый 2-литровый бензиновый турбомотор B48 с электромотором и большой батареей, которая позволит проезжать до 100 километров исключительно на электротяге.

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