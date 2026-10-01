Эпоха завершилась: BMW тихо отказалась от дизельных 3-Series

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BMW M340d xDrive Touring
Во время презентации нового поколения седана баварцы анонсировали бензиновые турбомоторы на 2.0 и 3.0 литра, но ни слова не упомянули о дизеле. Впоследствии представители бренда подтвердили: дизельная "тройка" мертва. Это действительно исторический момент, ведь начиная с кузова E30, каждое поколение модели имело хотя бы одну версию на тяжелом горючем.
В чем причина отказа от дизеля?
Производитель заставляет покупателей выбирать между бензиновыми "мягкими" гибридами, полноценными плагин-гибридами (PHEV) или полностью электрическим i3. Главная причина такого отказа – жесткие экологические нормы Евро-7, делающие разработку и выпуск новых дизельных моторов экономически невыгодными.
Нишу экономных автомобилей для дальних поездок теперь займут плагин-гибриды. Ожидается, что они соединят знакомый 2-литровый бензиновый турбомотор B48 с электромотором и большой батареей, которая позволит проезжать до 100 километров исключительно на электротяге.
Шанс купить дизельную 3 Series еще есть
- Последними дизельными версиями остаются модели в кузове G20. Это популярная 320d с 2-литровым мотором на 188 сил, а также мощная полноприводная M340d с 3-литровой рядной шестеркой, которая выдает 340 лошадей и впечатляющие 700 Нм крутящего момента.
- Их продажи продлятся еще несколько месяцев, пока заводы не перейдут на выпуск совершенно нового поколения.
- Кстати, новую бензиновую 3-Series собирать уже не в Мюнхене, а на заводе в Дингольфинге.