Як повідомляє авторитетне видання Nikkei Asia, переломним став саме 2026 рік, коли компанії з КНР захопили першість на 14 нових ринках, серед яких опинилися такі гіганти, як Німеччина, Італія та Бразилія.

Водночас консервативні японські марки все ще утримують загальну перевагу у 54 державах, переважно в Африці, на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії.

Загальна картина розстановки сил виглядає доволі контрастно. Японці мають понад 50 відсотків ринку у 16 країнах, тоді як китайські бренди стали абсолютними лідерами за загальною часткою у 19 державах.

Битва за Європу та Азію

Справжній землетрус відбувається на європейському континенті. За даними аналітиків Dataforce, у третьому кварталі 2026 року китайські гіганти BYD, Chery та Zeekr вперше за цілий квартал випередили японців у Європі, відкусивши 12,7 відсотка продажів проти 11,9 відсотка у конкурентів.

Не менш драматична ситуація розгортається у Південно-Східній Азії, яка десятиліттями вважалася домашнім регіоном для японського автопрому. Наприклад, у Таїланді частка японських марок впала одразу на 8 пунктів до 56 відсотків, а китайська присутність злетіла до 32 відсотків, скоротивши прірву між конкурентами майже на 20 пунктів лише за один рік.

Де японці тримають оборону

Попри глобальний наступ конкурентів, японські автовиробники зберігають залізобетонні позиції на двох ключових ринках – у США та Індії. Американські водії активно розкуповують японські гібриди, що дозволило наростити частку до 32 відсотків, а на індійському ринку цей показник взагалі сягає потужних 44 відсотків.

Головним козирем китайців залишається агресивна експансія у сегменті електромобілів та плагін-гібридів. Щоб обійти жорсткі європейські мита, вони масово локалізують виробництво: BYD будує завод в Угорщині, Chery готує конвеєр у Барселоні, а Leapmotor об'єднав зусилля зі Stellantis у Сарагосі.

"Такі радикальні зміни боляче б'ють по традиційних гравцях. Падіння продажів нових машин неминуче призводить до простою заводів, зниження рентабельності та втрати мільярдних прибутків від автокредитування і продажу запчастин, – зазначають експерти ринку.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що експансія азійських новинок в Європі б'є рекорди, а кросовер Jaecoo 7 від концерну Chery двічі за рік очолював рейтинги продажів у Великій Британії.

Водночас глобальні зміни впливають на капіталізацію лідерів: у свіжому рейтингу найдорожчих брендів Toyota втратила 20 відсотків вартості, хоча й залишилася найдорожчою автомобільною маркою світу.

І ось свіжі дані: Китай експортував 9,27 мільйона автомобілів у перші 10 місяців 2026 року, згідно з Асоціацією китайських виробників автомобілів. Експорт NEV склав 4,61 мільйона одиниць, що на 130 відсотків збільшилося з року в рік