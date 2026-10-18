Ера сенсорів закінчується: чому автовиробники масово повертають фізичні кнопки в салони

Як повідомляють видання The Independent , китайські регулятори підтвердили жорсткі вимоги щодо наявності механічних елементів керування для 19 критично важливих систем. Під заборону використання сенсорного доступу потрапили такі та всі задіяні атрибути.

Нові стандарти навіть чітко регламентують розмір перемикачів – вони мають бути не меншими за 10 на 10 міліметрів. Крім того, влада вимагає встановлювати зрозумілі механічні ручки для відкривання дверей замість прихованих електронних замків, які можуть заблокуватися під час аварії.

Китай повертає кнопки в автомобілі: які 4 функції відроджено

Автовиробників змусять повернути фізичні кнопки для важливих функцій автомобіля. Нові правила Китаю можуть вплинути й на моделі, що продаються в Європі, зокрема в Україні.

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Виробники автомобілів роками переводили керування основними функціями на сенсорні дисплеї, прагнучи зробити салони сучаснішими та мінімалістичнішими. Однак така тенденція викликала дедалі більше критики з боку водіїв. Тепер Китай готує нові вимоги, які мають повернути фізичні елементи керування до автомобілів.

Зміни стосуватимуться чотирьох важливих функцій, а також окремих технологій трансформації салону. Нові вимоги можуть вплинути на стратегію європейських автовиробників, які продають свої моделі на китайському ринку.

Згідно з описом запланованих китайських вимог, водії повинні мати змогу керувати важливими системами без необхідності шукати потрібні команди в меню мультимедійного дисплея.

Йдеться про чотири функції:

Склоочисники – керування двірниками має бути доступним за допомогою фізичного органу керування.

Зовнішнє освітлення – основні функції керування світлом не повинні залежати виключно від сенсорного меню.

Розморожування скла – водій повинен мати можливість швидко активувати відповідну функцію.

Запобігання запотіванню вікон – доступ до системи має бути простим і не вимагати пошуку потрібного пункту на екрані.

Такий підхід має зменшити час, упродовж якого водій відволікається від дороги. Особливо важливо це під час дощу, вночі або за різких змін температури, коли швидкий доступ до потрібної функції може мати вирішальне значення.

Volkswagen визнав помилки: кнопки повертаються

Одним із найпоказовіших прикладів переходу до сенсорного керування став Volkswagen. У Golf восьмого покоління німецький виробник суттєво скоротив кількість традиційних кнопок, а подібні рішення з'явилися й в електромобілях сімейства ID.

Особливе невдоволення водіїв викликали сенсорні поверхні на кермі та елементи керування кліматичною системою. У ранніх версіях Golf VIII сенсорні смуги під центральним дисплеєм не мали підсвічування, через що користуватися ними в темряві було незручно.

Погодьтеся, з екранізацією панелі виробники автомобілів зайшли надто далеко, й такі дії на сенсорах під час руху ще більш небезпечні за мобільні телефони, що заборонені у використанні. Фото: Volkswagen

Після критики Volkswagen почав переглядати свої рішення. Під час модернізації Golf виробник повернув фізичні кнопки на кермо та вдосконалив керування мультимедійною системою. Керівництво бренду також визнало необхідність зробити органи керування простішими й зручнішими.

"Компанія помилилася у спробах перетворити електромобілі на космічні кораблі. Ми думали, що клієнт хоче зореліт, але зараз навіть китайці повертаються до кнопок, – відверто заявив головний спеціаліст з якості Volkswagen Андреас Крепп.

Подібна тенденція актуальна і для інших моделей концерну Volkswagen Group, зокрема, автомобілів Škoda.

Škoda знайшла компроміс між кнопками та дисплеями

На відміну від виробників, які перенесли майже всі налаштування на сенсорні екрани, Škoda зберегла фізичні елементи керування в нових моделях Superb і Kodiaq.

Вони оснащені поворотними регуляторами Smart Dials, які дають змогу змінювати температуру та налаштовувати інші функції залежно від вибраного режиму. Вбудовані дисплеї показують поточні параметри.

Це дозволяє поєднати сучасний цифровий інтерфейс із традиційним керуванням. Водієві не потрібно щоразу відкривати меню мультимедійної системи, щоб змінити температуру в салоні.

"У майбутньому частину рутини забере на себе ідеально налаштоване голосове керування. Проте для швидких дій, коли водієві потрібно миттєво увімкнути обдув лобового скла чи підігрів сидіння, звичайна кнопка залишається найбезпечнішим рішенням, – зазначає генеральний директор Skoda Клаус Зеллмер.

Саме такий підхід може стати одним із напрямків розвитку автомобільних інтер'єрів у найближчі роки.

У Китаї пішли ще далі

Нові вимоги не обмежуються поверненням кнопок. Китайська влада також планує посилити правила щодо обладнання, яке може впливати на безпеку під час руху.

Зокрема, йдеться про сидіння з режимом "невагомості", які розкладаються майже в горизонтальне положення. Такі функції мають бути недоступними водієві під час керування автомобілем.

Обмеження можуть торкнутися й поворотних сидінь та конструкцій, що дозволяють перетворювати салон на спальне місце.

Окрему увагу приділятимуть складним і гнучким дисплеям. Великі екрани та проекційні системи відображення інформації повинні відповідати встановленим вимогам безпеки.

Крім того, для автомобілів із новими конструктивними рішеннями передбачають суворіші випробування на надійність, зокрема за екстремальних температур.

Чи торкнуться нові правила автомобілів в Україні

Китай є одним із найбільших автомобільних ринків світу, тому його вимоги можуть впливати на рішення міжнародних виробників. Насправді, Піднебесна сьогодні в статусі законодавця автомобільної моди, у неї вже визнана власна конструкторська школа.

"Нині на китайському ринку працюють Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz та інші європейські бренди, а китайські BYD, MG і Chery активно розширюють присутність у Європі. Розробляти окремі інтер'єри для кожного ринку дорого. Тому виробники можуть вирішити уніфікувати органи керування для китайських та європейських версій своїх моделей, – зазначають експерти Авто24

У разі такого повернення фізичних кнопок може торкнутися й автомобілів, що згодом з'являються в Україні. Водночас автоматично розширювати китайські вимоги на всі автомобілі, що продаються на європейському ринку, не можна: це залежатиме від продуктів виробників і місцевих норм.

Коли запрацьовують нові правила

За наведеними даними, китайські вимоги передбачають поетапне впровадження:

З 1 січня 2027 року – нові правила мають використовуватися під час підтвердження нових моделей або нових типів автомобілів.

З 1 липня 2027 року – після завершення перехідного періоду – вимоги необхідно розширити на раніше затверджені моделі, які продовжують виробляти та продавати.

Для виконання вимог виробникам адаптувати салони та органи керування. Крім того, автомобілі можуть втратити можливість продаватися на китайському ринку відповідно до нових правил.

Euro NCAP також звертає увагу на фізичні органи керування

Проблему сенсорного керування у в Європі вже не тільки обговорюють. Незалежна організація Euro NCAP, яка оцінює безпеку нових автомобілів, оголосила про посилення уваги до фізичних елементів керування окремими важливими функціями в межах критеріїв оцінювання з 2026 року.

Це створює додатковий стимул для виробників переглядати інтер'єри, у яких водієві доводиться відволікатися на сенсорні меню для виконання звичних дій. Водночас вимоги Euro NCAP є частиною системи оцінювання безпеки, а не тотожною китайській забороні на певні способи керування.

Епоха суцільних сенсорних екранів досягає кінця

Тривалий час автовиробники перемогли в тому, хто пропонує більший дисплей і менше фізичних кнопок. Проте досвід використання таких автомобілів показав, що мінімалістичний інтер'єр не завжди означає зручніше керування.

Повернення окремих кнопок не означає відмови від цифрових технологій. Імовірно, виробники шукають баланс: сенсорні екрани залишаються для мультимедіа, навігації та розширених налаштувань, а функції, якими потрібно користуватися швидко, отримують окремі фізичні органи керування.