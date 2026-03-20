Фейсліфтинговий BMW X1 помітили на тестах: крок у бік Neue Klasse

Передня частина майбутнього BMW X1 зміниться найбільш радикально, зазначає Autoevolution. Вона нагадуватиме нові електричні моделі бренду, зокрема BMW i3 та BMW iX3. Очікується компактніша решітка радіатора, яка акуратно інтегрується з вузькими фарами, а також масивніший центральний повітрозабірник у бампері. Оновлення торкнуться і капота та передніх крил – їх перероблять під нову стилістику, яка робить акцент на чисті лінії та сучасний вигляд.

Профіль без змін, але з потенціалом для оновлення

Бічна частина кросовера залишиться знайомою. Загальні пропорції, дверні ручки, дзеркала та навіть дизайн коліс у тестового прототипу практично не відрізняються від актуальної версії. Втім, ближче до дебюту можна очікувати нові варіанти легкосплавних дисків та косметичні доопрацювання, які освіжать зовнішність без кардинальних змін у силуеті.

Оновлена задня частина з чистішим дизайном

Задня частина отримає більш стримані, але помітні зміни. Йдеться про нові ліхтарі, інший бампер і перероблену кришку багажника з більш “чистим” дизайном. Цікаво, що у прототипа не було видно виразних вихлопних патрубків, хоча мова йде саме про бензинові та дизельні версії, а не лише електричний BMW iX1.

Інтер’єр: великий крок у цифрову епоху

Головні зміни очікуються всередині. Оновлений BMW X1 може отримати нову архітектуру салону, натхненну моделями Neue Klasse.

Серед ключових нововведень:

трапецієподібний центральний дисплей мультимедіа

панорамний проєкційний дисплей у нижній частині лобового скла

нове чотириспицеве кермо

Поява цих рішень в X1 стане логічним кроком до уніфікації інтер’єрів бренду. Також очікуються нові матеріали оздоблення та варіанти оббивки, які мають підкреслити преміальний статус моделі.

Силові агрегати: еволюція без революції

Попри серйозні зміни у дизайні та технологіях, лінійка двигунів, ймовірно, залишиться знайомою. BMW X1 вже зараз пропонує широкий вибір бензинових, дизельних та електрифікованих версій. Оновлення, швидше за все, зосередяться на підвищенні ефективності, зниженні витрати пального та покращенні динаміки. Кардинальних змін у силових установках чекати не варто – ставка робиться на поступову модернізацію.

Коли чекати дебют

Спочатку передбачалося, що нове покоління моделі з’явиться ближче до 2027 року, однак тепер дедалі частіше звучить прогноз на середину 2026-го. Це означає, що фейсліфтинговий BMW X1 може бути представлений уже найближчими місяцями. Таким чином, модель стане одним із перших масових кросоверів BMW, який інтегрує ключові елементи епохи Neue Klasse у сегмент компактних SUV.