Ferrari Майкла Джордана виставили на продаж

Рідкісну Ferrari 550 Maranello 1997 року, яку новою придбав легендарний баскетболіст Майкл Джордан, виставили на онлайн-аукціон. Автомобіль майже 25 років залишався поза увагою колекціонерів, а на початку 2026 року його виявив дилер Curated із Маямі.

Як пише topgir.com.ua торги проходять на платформі Joopiter у межах аукціону Driven to Greatness. Організатори очікують виручити за Ferrari від $700 тисяч до $1,3 млн. Для порівняння, наведена у джерелі оцінка Hagerty свідчить, що звичайна Ferrari 550 Maranello 1997 року в колекційному стані коштує менш як $300 тисяч.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ferrari замовив сам Майкл Джордан

Майкл Джордан замовив автомобіль новим і самостійно обрав поєднання кольорів кузова та салону. Ferrari отримали в період, коли баскетболіст здобув свій п'ятий чемпіонський титул НБА у складі Chicago Bulls.

Автомобіль має номер шасі 108712. Його історія першого власника є однією з головних причин високої оцінки на аукціоні.

Ferrari 550 Maranello також має особливий зв'язок із брендом Air Jordan. Автомобіль став одним із джерел натхнення для дизайнера Nike Тінкера Хетфілда під час створення кросівок Air Jordan XIV. В оформленні взуття використали елементи, що відсилають до дизайну італійського купе.

Ferrari 550 Maranello продають онлайн

Аукціон Driven to Greatness на платформі Joopiter проходить з 15 до 30 вересня. Перед торгами автомобіль показали в Нью-Йорку разом із джерсі Майкла Джордана, в якому він грав у третьому матчі фіналу НБА 1998 року.

Ferrari 550 Maranello оснащена 5,5-літровим бензиновим V12. Для Joopiter цей продаж став першим великим виходом платформи в сегмент колекційних автомобілів високої вартості.

Якщо автомобіль продадуть за верхньою межею оцінки, його ціна перевищить вартість звичайних екземплярів цієї моделі в кілька разів — саме завдяки історії конкретного автомобіля та його зв'язку з Майклом Джорданом.