Ferrari Майкла Джордана выставили на продажу

Редкую Ferrari 550 Maranello 1997 года, которую новой приобрел легендарный баскетболист Майкл Джордан, выставили на онлайн-аукцион. Автомобиль почти 25 лет оставался без внимания коллекционеров, а в начале 2026 года его обнаружил дилер Curated из Майами.

Как пишет topgir.com.ua торги проходят на платформе Joopiter в рамках аукциона Driven to Greatness. Организаторы ожидают выручить за Ferrari от $700 тысяч до $1,3 млн. Для сравнения, приведенная в источнике оценка Hagerty свидетельствует, что обычная Ferrari 550 Maranello 1997 в коллекционном состоянии стоит менее $300 тысяч.

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Ferrari заказал сам Майкл Джордан

Майкл Джордан заказал автомобиль новым и самостоятельно выбрал цветовые сочетания кузова и салона. Ferrari получили в период, когда баскетболист получил свой пятый чемпионский титул НБА в составе Chicago Bulls.

У автомобиля есть номер шасси 108712. Его история первого владельца является одной из главных причин высокой оценки на аукционе.

Ferrari 550 Maranello также имеет особую связь с брендом Air Jordan. Автомобиль стал одним из источников вдохновения для дизайнера Nike Тинкера Хэтфилда при создании кроссовок Air Jordan XIV. В оформлении обуви использовали элементы, отсылающие к дизайну итальянского купе.

Ferrari 550 Maranello продают онлайн

Аукцион Driven to Greatness на платформе Joopiter проходит с 15 по 30 сентября. Перед торгами автомобиль показали в Нью-Йорке вместе с Джерси Майкла Джордана, в котором он играл в третьем матче финала НБА 1998 года.

Ferrari 550 Maranello оснащена 5,5-литровым. бензиновым V12. Для Joopiter эта продажа стала первым большим выходом платформы в сегмент коллекционных автомобилей высокой стоимости.

Если автомобиль продадут за верхним пределом отметки, его цена превысит стоимость обычных экземпляров этой модели в несколько раз – именно благодаря истории конкретного автомобиля и его связи с Майклом Джорданом.