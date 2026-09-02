Фура з чіпсами до Молдови не доїхала: "подвійна" підлога перевізника підвела

Однак у прикордонників була інформація, що разом із легальним вантажем автомобіль може перевозити дещо інше. Як з'ясувалося, додатковий вантаж дійсно був прихований від огляду при перетині кордону.

Пре це у своїх релізах розповіли детективи Бюро економічної безпеки та оперативники Чернівецького прикордонного загону.

Секретна схованка під підлогою

Автомобіль вивели із загального потоку для поглибленого огляду. Під час перевірки прикордонники спільно з митниками виявили сліди втручання в конструкцію напівпричепа.

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Після демонтажу маскувальних плит правоохоронці знайшли спеціально облаштовану схованку – фактично "подвійну" підлогу, де були заховані сигарети без українських акцизних марок.

Відлік йшов не на сотні, а тисячі пачок цигарок

Зі схованки вилучили 11 350 пачок незаконно виготовлених сигарет без фільтра. Орієнтовна вартість вилученого товару, за даними прикордонників, становить майже 500 тисяч гривень.

Цигарки за рішенням суду, ймовірно, передадуть в армійські підрозділи, а ось фуру можуть повернути перевізнику, хоча не факт. Фото: Держприкордонслужба

Разом із тютюновими виробами правоохоронці вилучили й вантажівку з напівпричепом-рефрижератором, що використовували для їхнього перевезення.

Куди відправили фуру з вантажем

Виявлені товари та транспортний засіб передали детективам Територіального управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області.

За фактом незаконного переміщення тютюнових виробів через митний кордон України триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Оперативний супровід забезпечували співробітники Чернівецького прикордонного загону, заходи проводили спільно з представниками УСБУ в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.