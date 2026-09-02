Фура с чипсами до Молдовы не доехала: "двойной" пол перевозчика подвел

Однако у пограничников была информация, что вместе с легальным грузом автомобиль может перевозить что-то иное. Как выяснилось, дополнительный груз действительно был скрыт от осмотра при пересечении границы.

Пре это в своих релизах рассказали детективы Бюро экономической безопасности и оперативники Черновицкого пограничного отряда.

Секретный тайник под полом

Автомобиль вывели из общего потока для углубленного обзора. Во время проверки пограничники совместно с таможенниками обнаружили следы вмешательства в конструкцию полуприцепа.

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После демонтажа маскировочных плит правоохранители нашли специально обустроенный тайник – фактически "двойной" пол, где были спрятанные сигареты без украинских акцизных марок.

Отсчет шел не на сотни, а тысячи пачек сигарет

Из тайника изъяли 11 350 пачек незаконно изготовленных сигарет без фильтра. Ориентировочная стоимость изъятого товара, по данным пограничников, составляет около 500 тысяч гривен.

Сигареты по решению суда, вероятно, передадут в армейские подразделения, а вот фуру могут вернуть перевозчику, хотя не факт. Фото: Госпогранслужба

Вместе с табачными изделиями правоохранители изъяли и грузовик с полуприцепом-рефрижератором, который использовался для их перевозки.

Куда отправили фуру с грузом

Обнаруженные товары и транспортное средство передали детективам Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области.

По факту незаконного перемещения табачных изделий через таможенную границу Украины идет досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники Черновицкого пограничного отряда, мероприятия проводились совместно с представителями УСБУ в Черновицкой области. Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.