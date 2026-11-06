Harley-Davidson випустив байк за 6000 доларів

Як повідомляє видання CarScoops, новий байк зберіг фірмовий впізнаваний дизайн із низьким сідлом, вигнутим кермом та сильно нахиленою вилкою. Проте модель вийшла значно компактнішою за своїх побратимів по лінійці, адже її вага у спорядженому стані становить лише 187 кілограмів.

Замість традиційного важкого V-twin інженери встановили один циліндр об’ємом 440 кубиків. (400 кубові мотоцикли серед байкерів називають “чесотками” ) Цей агрегат видає 27 кінських сил та 38 Нм крутного моменту, які передаються на заднє колесо через класичну шестиступеневу механіку.

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Звісно, звучання одноциліндрового мотора відрізняється від класичного гуркоту Harley-Davidson. Щоб не розчарувати фанатів, розробники навмисно додали роботі двигуна фірмової "шорсткості". До того ж байк вийшов дуже економічним: заявлена витрата пального становить 3,4 літра на сотню, а бака на 9,1 літра з головою вистачить для міських поїздок не один день.

Оснащення та індійське коріння

У базовій комплектації покупець отримує сучасну світлодіодну оптику, систему ABS та компактний 3,5-дюймовий дисплей. За бажанням можна дозамовити вітрове скло, інше сідло чи бічні кофри, але тоді цінник швидко перевалить за початкову позначку.

Цікаво, що технічно Sprint не розробляли з нуля. В його основі лежить платформа від моделі X440 індійської компанії Hero MotoCorp, яку просто адаптували під західного споживача та збирають на заводі в Пенсильванії. Для американського бренду, який зазнав збитків через електричний проєкт LiveWire, цей доступний апарат може стати справжнім рятувальним кругом.

Що ще цікавого у світі мотоциклів

Нагадаємо, раніше ми розповідали про божевільний проєкт американських ентузіастів, які перетворили зламаний Harley-Davidson на реактивний байк. Хлопці викинули рідний мотор і встановили дві мікротурбіни, завдяки яким мотоцикл без коробки передач розігнали до 97 км/год під оглушливий авіаційний свист.

Також нещодавно чеська марка Jawa раптово показала новий легкий ендуро 350 Adventure. Цей пригодницький мотоцикл отримав 29-сильний мотор, серйозний захист картера та дуже приємний прайс на рівні п’яти тисяч доларів.