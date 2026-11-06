Harley-Davidson выпустил байк за 6000 долларов

Как сообщает издание CarScoops, новый байк сохранил фирменный узнаваемый дизайн с низким седлом, изогнутым рулем и сильно наклонной вилкой. Однако модель получилась значительно компактнее своих собратьев по линейке, ведь ее вес в снаряженном состоянии составляет всего 187 килограммов.

Вместо традиционного тяжелого V-twin инженеры установили один цилиндр объемом 440 кубиков. (400 кубовых мотоциклов среди байкеров называют“ чесотками” ) Этот агрегат выдает 27 лошадиных сил и 38 Нм крутящего момента, передающихся на заднее колесо через классическую шестиступенчатую механику.

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Конечно, звучание одноцилиндрового мотора отличается от классического грохота Harley-Davidson. Чтобы не разочаровать фанатов, разработчики намеренно прибавили работе двигателя фирменной "шероховатости". К тому же байк получился очень экономичным: заявленный расход горючего составляет 3,4 литра на сотню, а бака на 9,1 литра с головой хватит для городских поездок не один день.

Оснащение и индийские корни

В базовой комплектации покупатель получает современную светодиодную оптику, систему ABS и компактный 3,5-дюймовый дисплей. По желанию можно дозаказать ветровое стекло, другое седло или боковые кофры, но тогда ценник быстро перевалит за первоначальную отметку.

Интересно, что технически Sprint не разрабатывался с нуля. В его основе лежит платформа от модели X440 индийской компании Hero MotoCorp, просто адаптированная под западного потребителя и собираемая на заводе в Пенсильвании. Для американского бренда, понесшего убытки из-за электрического проекта LiveWire, этот доступный аппарат может стать настоящим спасательным кругом.

Что еще интересного в мире мотоциклов

Напомним, ранее мы рассказывали о безумном проекте американских энтузиастов, превративших сломанный Harley-Davidson на реактивный байк. Ребята выбросили родной мотор и установили две микротурбины, благодаря которым мотоцикл без коробки разогнали до 97 км/ч под оглушительный авиационный свист.

Также недавно чешская марка Jawa внезапно показала новый легкий эндуро 350 Adventure. Этот приключенческий мотоцикл получил 29-сильный мотор, серьезную защиту картера и очень приятный прайс на пять тысяч долларов.