Як повідомляє асоціація Укравтопром, загальна кількість зареєстрованих у жовтні бензоелектричних машин (HEV та PHEV) перевищила минулорічний показник на 20,5 відсотка. Це свідчить про те, що вітчизняні автомобілісти продовжують шукати компроміс між економією пального та незалежністю від розеток.

Цікаво, що структура попиту зазнала серйозних змін. Якщо минулого року більшість покупців обирали машини з салону, то зараз частка нових авто впала до 36 відсотків проти 53 відсотків торік.

Лідери серед нових гібридів

У сегменті нових легковиків беззаперечним фаворитом залишається японський бренд Toyota. Перше місце впевнено тримає кросовер Toyota RAV-4, який розійшовся тиражем у 181 екземпляр.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Срібло також дісталося представнику цієї марки – компактному Toyota Yaris Cross із результатом 89 проданих авто. Замикає трійку лідерів популярний Nissan Qashqai, ключі від якого отримали 72 українські водії.

Що беруть на вторинному ринку

Серед імпортованих гібридів з пробігом ситуація кардинально інша, адже тут правлять бал автомобілі зі США. Абсолютну першість здобув седан Ford Fusion US, який обрали 163 покупці.

Другий результат показав кросовер Ford Escape зі 138 реєстраціями. Третім за популярністю став корейський бестселер Kia Niro, який знайшов 133 нових власників.