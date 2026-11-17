Как сообщает ассоциация Укравтопром, общее количество зарегистрированных в октябре бензоэлектрических машин (HEV и PHEV) превысило прошлогодний показатель на 20,5 процента. Это говорит о том, что отечественные автомобилисты продолжают искать компромисс между экономией горючего и независимостью от розеток.

Интересно, что структура спроса претерпела серьезные изменения. Если в прошлом году большинство покупателей выбирали машины из салона, то сейчас доля новых авто упала до 36 процентов против 53 процентов в прошлом.

Лидеры среди новых гибридов

В сегменте новых легковушек безоговорочным фаворитом остается японский бренд Toyota. Первое место уверенно держит кроссовер Toyota RAV-4, разошедшийся тиражом в 181 экземпляр.

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Серебро также досталось представителю этой марки– компактном Toyota Yaris Cross с результатом 89 проданных авто. Замыкает тройку лидеров популярный Nissan Qashqai, ключи от которого получили 72 украинских водителя.

Берущие на вторичном рынке

Среди импортированных гибридов с пробегом ситуация кардинально иная, ведь здесь правят бал автомобили из США. Абсолютное первенство завоевал седан Ford Fusion US, который выбрали 163 покупателя.

Второй результат показал кроссовер Ford Escape со 138 регистрациями. Третьим по популярности стал корейский бестселлер Kia Niro, нашедший 133 новых владельцев.