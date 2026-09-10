Гібриди в Україні подорожчали: які моделі стали найпопулярнішими

Toyota RAV4
За даними Укравтопрому, частка нових машин у загальній кількості гібридів становила 42%. Для порівняння, у серпні 2025 року цей показник був значно вищим — 56%.
Найпопулярніші нові гібриди
Лідером українського ринку нових гібридних автомобілів залишається Toyota RAV4. У серпні українці придбали 430 таких кросоверів.
До першої трійки також увійшли:
- Toyota RAV4 — 430 авто;
- Toyota Yaris Cross — 153;
- Toyota Camry — 133.
Таким чином, усі три найпопулярніші нові гібриди серпня представляють японський бренд Toyota.
Які вживані гібриди купували найчастіше
Серед імпортованих в Україну гібридних автомобілів із пробігом перше місце посів Ford Fusion — 138 автомобілів.
Далі в рейтингу:
- Ford Fusion — 138 авто;
- Ford Escape — 129;
- Kia Niro — 121.
Отже, на відміну від сегмента нових машин, де домінує Toyota, серед уживаних гібридів лідирують моделі Ford.
Загалом попит на гібридні автомобілі продовжує зростати: у серпні їхня кількість збільшилася на 38% у річному вимірі. Водночас структура ринку змістилася в бік вживаних машин — лише 42% від усіх зареєстрованих за місяць гібридів були новими.