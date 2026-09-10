Гібриди в Україні подорожчали: які моделі стали найпопулярнішими

За даними Укравтопрому, частка нових машин у загальній кількості гібридів становила 42%. Для порівняння, у серпні 2025 року цей показник був значно вищим — 56%.

Найпопулярніші нові гібриди

Лідером українського ринку нових гібридних автомобілів залишається Toyota RAV4. У серпні українці придбали 430 таких кросоверів.

До першої трійки також увійшли:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Toyota RAV4 — 430 авто; Toyota Yaris Cross — 153; Toyota Camry — 133.

Таким чином, усі три найпопулярніші нові гібриди серпня представляють японський бренд Toyota.

Які вживані гібриди купували найчастіше

Серед імпортованих в Україну гібридних автомобілів із пробігом перше місце посів Ford Fusion — 138 автомобілів.

Далі в рейтингу:

Ford Fusion — 138 авто; Ford Escape — 129; Kia Niro — 121.

Отже, на відміну від сегмента нових машин, де домінує Toyota, серед уживаних гібридів лідирують моделі Ford.

Загалом попит на гібридні автомобілі продовжує зростати: у серпні їхня кількість збільшилася на 38% у річному вимірі. Водночас структура ринку змістилася в бік вживаних машин — лише 42% від усіх зареєстрованих за місяць гібридів були новими.