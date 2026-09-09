Китайську електричну Toyota показали у Києві: яка ціна

На виставці Plug-In Ukraine 2026 у Києві показали Toyota bZ3X – електричний кросовер, який японська компанія зробила для китайського ринку на спільному підприємстві GAC-Toyota.

Auto24 побував на виставці та побачив автомобіль наживо: представлений екземпляр має комплектацію 610 Max, батарею на 67,9 кВт·год та заявлений запас ходу до 610 км за китайським циклом CLTC.

Toyota, але не для українського офіційного ринку

З першого погляду це цілком звичайна Toyota. На кузові немає жодних натяків на якийсь маловідомий китайський бренд, а логотип bZ3X одразу пояснює, що перед нами представник електричної лінійки bZ.

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Але є важливий нюанс: bZ3X не входить до офіційної модельної лінійки Toyota в Україні.

З 19 червня 2026 року офіційна Toyota Україна продає у нас електричні C-HR+, bZ4X та bZ4X Touring.

bZ3X серед них немає. На офіційному сайті Toyota Україна ця модель також не представлена. І це не дивно: представлений на виставці автомобіль привезли з Китаю незалежним продавцем, а не через офіційну дистриб'юторську мережу Toyota.

До речі, це вже не перший китайський електромобіль Toyota, який опиняється в Україні таким шляхом. Auto24 раніше розповідав про Toyota bZ4X китайського походження, ще до появи офіційної української версії моделі.

За $35 500 тут уже максимальна версія

Саме виставковий автомобіль на фотографіях має ціну $35 500. Судячи з характеристик та пропозицій продавця, це Toyota bZ3X 610 Max.

Ця версія отримує батарею ємністю 67,92 кВт·год та один електромотор потужністю 165 кВт, або 224 кінські сили. Привід передній. Заявлений запас ходу становить 610 км за циклом CLTC.

За українськими мірками ціна виглядає цікаво, особливо якщо врахувати розмір автомобіля та його оснащення. Водночас порівнювати $35 500 безпосередньо з офіційною ціною Toyota в Україні не зовсім коректно, адже це різні канали постачання та різні версії автомобілів.

Для орієнтиру, офіційний Toyota bZ4X в Україні зараз стартує від 2 017 440 гривень (майже 45 тисяч доларів). Версія з батареєю 73,1 кВт·год та переднім приводом має запас ходу до 569 км за WLTP.

Тобто китайський bZ3X може виглядати привабливо не лише через ціну, а й через співвідношення оснащення, батареї та заявленого запасу ходу.

У bZ3X досить серйозне оснащення

На виставковому автомобілі добре видно, що Toyota робила цю модель насамперед для китайського покупця, який звик отримувати багато електроніки навіть у відносно доступному автомобілі.

У салоні встановлено великий центральний екран діагоналлю 14,6 дюйма, а перед водієм розташований 8,8-дюймовий цифровий щиток приладів. У старших комплектаціях також доступна аудіосистема Yamaha з 11 динаміками.

У списку оснащення 610 Max також є круговий огляд, бездротова зарядка смартфона, електрорегулювання, підігрів та вентиляція передніх сидінь, панорамний дах та електропривід дверей багажника.

bZ3X створювали разом із китайським GAC

Toyota bZ3X є продуктом спільного підприємства GAC-Toyota. Саме тому модель насамперед орієнтована на Китай і отримала характеристики та електроніку, характерні для місцевого ринку.

Продажі bZ3X стартували в Китаї у березні 2025 року. Модель швидко стала популярною: Auto24 раніше писав, що Toyota отримала понад 10 тисяч замовлень на bZ3X лише за першу годину після старту продажів.

На китайському ринку bZ3X пропонується з кількома батареями та варіантами запасу ходу. Базові версії розраховані приблизно на 430 км CLTC, середні - на 520 км, а топова 610 Max - на 610 км. Потужність електромоторів залежно від версії становить 204 або 224 кінські сили.

Китайська Toyota вже зовсім не схожа на старі Toyota

bZ3X цікавий не лише як черговий електромобіль, який привезли в Україну. Він показує, наскільки сильно Toyota змінює підхід до електромобілів саме в Китаї.

Там японський виробник дедалі активніше співпрацює з місцевими технологічними компаніями. Наприклад, Auto24 уже розповідав про використання Toyota технологій Huawei та Xiaomi у нових електричних моделях для китайського ринку.

Ще показовішим є новий Toyota bZ7. Цей електричний седан отримав систему Huawei HarmonyOS, інтеграцію з екосистемою Xiaomi та систему допомоги водієві з LiDAR. Toyota фактично погоджується використовувати китайські технології там, де вони краще відповідають очікуванням місцевих покупців. І bZ3X є частиною цієї ж тенденції.

Чи варто чекати bZ3X в офіційній мережі Toyota?

Поки підстав для таких очікувань немає. Toyota Україна сформувала власну лінійку електромобілів для українського ринку, до якої зараз входять C-HR+, bZ4X та bZ4X Touring.

Тому bZ3X, принаймні наразі, залишається машиною для незалежного імпорту. На ринку такі автомобілі вже з'являються. Наприклад, актуальні пропозиції bZ3X 610 Max в Україні стартують приблизно від $35 500, а версії з батареєю на 58,3 кВт·год та запасом ходу до 520 км коштують дешевше.