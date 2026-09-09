Китайскую электрическую Toyota показали в Киеве: какая цена

На выставке Plug-In Ukraine 2026 в Киеве показали Toyota bZ3X– электрический кроссовер, сделанный японской компанией для китайского рынка на совместном предприятии GAC-Toyota.

Auto24 побывал на выставке и увидел автомобиль вживую: представленный экземпляр имеет комплектацию 610 Max, батарею на 67,9 кВтч и заявленный запас хода до 610 км по китайскому циклу CLTC.

Toyota, но не для украинского официального рынка

С первого взгляда это вполне обычная Toyota. На кузове нет никаких намеков на малоизвестный китайский бренд, а логотип bZ3X сразу объясняет, что перед нами представитель электрической линейки bZ.

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Но есть важный нюанс: bZ3X не входит в официальную модельную линейку Toyota в Украине.

С 19 июня 2026 года официальная Toyota Украина продает у нас электрические C-HR+, bZ4X и bZ4X Touring.

bZ3X среди них нет. На официальном сайте Toyota Украина эта модель тоже не представлена. И это неудивительно: представленный на выставке автомобиль привезли из Китая независимым продавцом, а не через официальную дистрибьюторскую сеть Toyota.

Кстати, это уже не первый китайский электромобиль Toyota, оказывающийся в Украине таким путем. Auto24 раньше рассказывал о Toyota bZ4X китайского происхождения, еще до появления официальной украинской версии модели.

За $35 500 здесь уже максимальная версия

Именно выставочный автомобиль на фотографиях имеет цену $35 500. Судя по характеристикам и предложениям продавца, это Toyota bZ3X 610 Max.

Эта версия получает батарею емкостью 67,92 кВтч и один электромотор мощностью 165 кВт, или 224 лошадиные силы. Привод передний. Заявленный запас хода составляет 610 км по циклу CLTC.

По украинским меркам цена выглядит интересно, особенно если учесть размер автомобиля и его оснащение. В то же время сравнивать $35 500 непосредственно с официальной ценой Toyota в Украине не совсем корректно, ведь это разные каналы поставок и разные версии автомобилей.

Для ориентира: официальный Toyota bZ4X в Украине сейчас стартует от 2 017 440 гривен (почти 45 тысяч долларов). Версия с батареей 73,1 кВтч и передним приводом имеет запас хода до 569 км за WLTP.

То есть китайский bZ3X может выглядеть привлекательно не только из-за цены, но из-за соотношения оснастки, батареи и заявленного запаса хода.

У bZ3X достаточно серьезная оснастка

На выставочном автомобиле хорошо видно, что Toyota делала эту модель прежде всего для китайского покупателя, привыкшего получать много электроники даже в относительно доступном автомобиле.

В салоне установлен большой центральный экран диагональю 14,6 дюйма, а перед водителем расположен 8,8-дюймовый цифровой приборный щиток. В старших комплектациях доступна аудиосистема Yamaha с 11 динамиками.

В списке оснащения 610 Max также есть круговой обзор, беспроводная зарядка смартфона, электрорегулировка, подогрев и вентиляция передних сидений, панорамная крыша и электропривод двери багажника.

bZ3X создавали вместе с китайским GAC

Toyota bZ3X является продуктом совместного предприятия GAC-Toyota. Именно поэтому модель ориентирована на Китай и получила характеристики и электронику, характерные для местного рынка.

Продажи bZ3X стартовали в Китае в марте 2025 года. Модель быстро стала популярной: Auto24 раньше писал, что Toyota получила более 10 тысяч заказов на bZ3X только за час после старта продаж.

На китайском рынке bZ3X предлагается несколько батарей и вариантов запаса хода. Базовые версии рассчитаны примерно на 430 км CLTC, средние – на 520 км, а топовая 610 Max – на 610 км. Мощность электромоторов в зависимости от версии составляет 204 или 224 лошадиные силы.

Китайская Toyota уже совсем не похожа на старые Toyota

bZ3X интересен не только как очередной электромобиль, привезенный в Украину. Он показывает, как сильно Toyota меняет подход к электромобилям именно в Китае.

Там японский производитель все активнее сотрудничает с местными технологическими компаниями. Например, Auto24 уже рассказывал об использовании Toyota технологий Huawei и Xiaomi в новых электрических моделях для китайского рынка

Еще более показательным является новый Toyota bZ7. Этот электрический седан получил систему Huawei HarmonyOS, интеграцию с экосистемой Xiaomi и систему помощи водителю из LiDAR. Toyota фактически соглашается использовать китайские технологии там, где они лучше соответствуют ожиданиям местных покупателей. И bZ3X является частью этой же тенденции.

Стоит ли ждать bZ3X в официальной сети Toyota?

Пока оснований для таких ожиданий нет. Toyota Украина сформировала линейку электромобилей для украинского рынка, в которую сейчас входят C-HR+, bZ4X и bZ4X Touring.

Поэтому bZ3X, по крайней мере, остается машиной для независимого импорта. На рынке такие автомобили уже появляются. К примеру, актуальные предложения bZ3X 610 Max в Украине стартуют примерно от $35 500, а версии с батареей на 58,3 кВтч и запасом хода до 520 км стоят дешевле.