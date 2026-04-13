Глобальна експансія: BYD готує до запуску в Китаї новий спеціалізований пікап

Перші зображення новинки, оприлюднені CarNewsChina, демонструють дизайн передньої частини, що стилістично перегукується з легковою лінійкою BYD Dynasty. Цей факт дозволяє припустити, що компанія планує позиціонувати новий пікап не як утилітарний “робочий інструмент”, а як частину сімейства цивільних автомобілів, що розширює коло потенційних покупців.

На відміну від орієнтованого на продуктивність та бездоріжжя Shark, внутрішньокитайська версія, ймовірно, зосередиться на економічності. Очікується, що модель отримає гібридну силову установку з можливістю підзарядки (PHEV), яка є найбільш затребуваною в цьому сегменті завдяки балансу між практичністю та витратами на пальне.

Зелене світло від регулятора

Підготовку до серійного виробництва підтверджують не лише дорожні випробування, а й офіційні документи. Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) нещодавно оновило дозвільну документацію для заводу BYD у Чженчжоу, додавши нову категорію виробництва для вантажівок із підзарядкою від мережі.

Хоча конкретна модель у заявці не вказана, це стало юридичним кроком, необхідним для запуску внутрішнього виробництва таких машин. Лі Юньфей, генеральний менеджер з бренду та зв'язків з громадськістю BYD, раніше підтверджував, що запуск пікапа на внутрішньому ринку є лише питанням часу, і тепер проект остаточно перейшов у фінальну стадію розробки.

Контекст ринку та конкуренція

На сьогодні стратегія BYD у цьому сегменті була успішно реалізована виключно за кордоном. Компанія вже реалізувала 39 466 пікапів Shark, що дозволило їй посісти сьоме місце за обсягами продажів у цій категорії. Вихід на домашній ринок означає пряме зіткнення з такими гігантами, як Great Wall Motor, які тривалий час домінували в ніші пікапів у Китаї.

Цікаво, що цей розвиток подій відбувається на тлі скепсису з боку західних виробників. Генеральний директор Ford Джим Фарлі раніше висловлював сумніви щодо конкурентоспроможності китайських пікапів, порівнюючи їх із традиційними моделями. Проте BYD ігнорує ці виклики, продовжуючи масштабувати виробництво та диверсифікувати модельний ряд.