Глобальная экспансия: BYD готовит к запуску в Китае новый специализированный пикап

Первые изображения новинки, обнародованы обнародованы CarNewsChina, демонстрируют дизайн передней части, стилистически перекликающийся с легковой линейкой BYD Dynasty. Этот факт позволяет предположить, что компания планирует позиционировать новый пикап не как утилитарный “рабочий инструмент”, а как часть семейства гражданских автомобилей, расширяющего круг потенциальных покупателей.

В отличие от ориентированного на производительность и бездорожье Shark, внутрикитайская версия, вероятно, сосредоточится на экономичности. Ожидается, что модель получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки (PHEV), которая является наиболее востребованной в этом сегменте благодаря балансу между практичностью и затратами на топливо.

Зеленый свет от регулятора

Подготовку к серийному производству подтверждают не только дорожные испытания, но и официальные документы. Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) недавно обновило разрешительную документацию для завода BYD в Чжэнчжоу, добавив новую категорию производства для грузовиков с подзарядкой от сети.

Хотя конкретная модель в заявке не указана, это стало юридическим шагом, необходимым для запуска внутреннего производства таких машин. Ли Юньфей, генеральный менеджер по бренду и связям с общественностью BYD, ранее подтверждал, что запуск пикапа на внутреннем рынке является лишь вопросом времени, и теперь проект окончательно перешел в финальную стадию разработки.

Контекст рынка и конкуренция

На сегодня стратегия BYD в этом сегменте была успешно реализована исключительно за рубежом. Компания уже реализовала 39 466 пикапов Shark, что позволило ей занять седьмое место по объемам продаж в этой категории. Выход на домашний рынок означает прямое столкновение с такими гигантами, как Great Wall Motor, которые длительное время доминировали в нише пикапов в Китае.

Интересно, что это развитие событий происходит на фоне скепсиса со стороны западных производителей. Генеральный директор Ford Джим Фарли ранее высказывал сомнения относительно конкурентоспособности китайских пикапов, сравнивая их с традиционными моделями. Однако BYD игнорирует эти вызовы, продолжая масштабировать производство и диверсифицировать модельный ряд.