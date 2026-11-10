Голова суду погорів на автоледі прямо в машині: обіцяв відмазати від 130-ї статті

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, вчора, 9 листопада, посадовцю офіційно повідомлено про підозру.

Сама ж спецоперація пройшла напередодні за участю детективів НАБУ та оперативників Управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

Слідство встановило, що суддя запропонував громадянці специфічну послугу. За фінансову винагороду він гарантував ухвалення рішення на її користь у справі за частиною 1 статті 130 КУпАП, яка стосується керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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Хабар від автоледі виліз судді боком

Йдеться про готівковий розрахунок. Згідно з даними Нацполіції, ціна питання склала 30 тисяч гривень. Саме таку суму вилучили правоохоронці під час слідчих дій безпосередньо після передачі готівки.

Цікаво, що правоохоронці спрацювали максимально оперативно. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 6 листопада, а вже наступного дня фігуранта взяли на гарячому одразу після отримання обумовлених коштів.

У спецпрокуратурі взяли за правило гроші хабариників рахувати не місці злочину під камеру відеофіксації. Фото: з матеріалів слідства.

Що загрожує посадовцю

Наразі дії очільника райсуду кваліфікували за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою, що передбачає суворе покарання.

Водночас у прокуратурі нагадують про презумпцію невинуватості.

"Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, – підкреслили у відомстві.

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Гучні справи за участю служителів закону

Нагадаємо, раніше ми писали про фінал іншої резонансної справи щодо нетверезого водіння. Наприкінці жовтня колишнього суддю Олексія Тандира засудили до 9 років в'язниці за смертельну аварію на блокпосту в Києві, де загинув 22-річний нацгвардієць.

А як уже повідомлялося на нашому сайті, у жовтні на Київщині затримали прокурора Офісу генпрокурора. Перебуваючи у відпустці, він збив пішохода на смерть і залишив місце дорожньо-транспортної пригоди.