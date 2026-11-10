Глава суда погорел на автоледи прямо в машине: обещал отмазать от 130-й статьи

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, вчера, 9 ноября, чиновник официально сообщен о подозрении.

Сама спецоперация прошла накануне с участием детективов НАБУ и оперативников Управления стратегических расследований Нацполиции.

Следствие установило, что судья предложил гражданке специфическую услугу. За финансовое вознаграждение он гарантировал принятие решения в его пользу по делу по части 1 статьи 130 КУоАП, касающееся управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Взятка от автоледи вышла судье боком

Речь идет о наличном расчете. Согласно данным Нацполиции, цена вопроса составила 30 тысяч гривен. Именно такую сумму изъяли правоохранители во время следственных действий непосредственно после обналичивания.

Любопытно, что правоохранители сработали максимально оперативно. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли 6 ноября, а уже на следующий день фигуранта взяли с поличным сразу после получения оговоренных средств.

В спецпрокуратуре взяли за правило деньги взяточников считать не место преступления под камеру видеофиксации. Фото: из материалов следствия.

Что угрожает должностному лицу

В настоящее время действия главы райсуда квалифицировали по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о получении неправомерной выгоды должностным лицом, предусматривающим суровое наказание.

В то же время в прокуратуре напоминают о презумпции невиновности.

" Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда,– подчеркнули в ведомстве.

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Громкие дела с участием служителей закона

Напомним, ранее мы писали о финале другого резонансного дела по нетрезвому вождению. В конце октября бывшего судью Алексея Тандыра приговорили к 9 годам тюрьмы за смертельную аварию на блокпоста в Киеве, где погиб 22-летний нацгвардеец.

А как уже сообщалось на нашем сайте, в октябре на Киевщине задержали прокурора Офиса генпрокурора. Находясь в отпуске, он сбил пешехода насмерть и покинул место ДТП.