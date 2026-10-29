Екссуддю Тандира, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, засудили до 9 років

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Що відомо про вирок суду?

Святошинський районний суд Києва визнав колишнього суддю Макарівського районного суду Олексія Тандира винним у смертельній ДТП, яка сталася у травні 2023 року.

За результатами розгляду справи його засудили до 9 років позбавлення волі. Крім того, екссуддю позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років. Наразі він перебуває під вартою.

Прокурори довели, що Тандир порушив правила безпеки дорожнього руху, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Справа перебувала на розгляді суду із вересня 2023 року. За інформацією прокуратури, сторона захисту неодноразово домагалася перенесення засідань, а обвинувачений заявляв відводи судді та прокурору.

Зокрема, за клопотаннями захисту не відбулося понад 50 судових засідань. Загалом сторона захисту заявила понад 30 відводів судді та прокурору.

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Також Тандир намагався вийти з-під варти шляхом мобілізації. Прокуратура виступала проти цього, а суд не підтримав відповідне клопотання.

Як сталася смертельна ДТП на блокпосту?

Аварія сталася близько опівночі 23 травня 2023 року. За даними слідства, тоді Тандир за кермом автомобіля Lexus ES350 наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на блокпосту поблизу Києва. 22-річний нацгвардієць загинув на місці.

Згідно з висновком експертизи, водій почав гальмувати безпосередньо перед зіткненням, а не завчасно, як того вимагали дорожні знаки.

У прокуратурі також заявили, що Тандир відмовлявся проходити експертизу на стан сп'яніння, а під час примусового відбору біологічних зразків намагався підмінити їх водою та слиною.