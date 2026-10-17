ДТП сталася ввечері 15 жовтня 2026 року. Під колеса автомобіля Renault потрапив 36-річний чоловік, який від отриманих травм загинув. Його тіло виявили вранці 16 жовтня біля зупинки громадського транспорту неподалік траси М-05. Про це розповіли в Офісі генпрокурора.

Що відомо про затримання прокурора?

Того ж дня прокурор звернувся до правоохоронців і повідомив про свою причетність до аварії.

Він також вказав, де перебував автомобіль, на якому, ймовірно, збили пішохода. Прокурора затримали.

На момент ДТП він перебував у відпустці для догляду за дитиною та не виконував службових обов'язків.

Йому готують повідомлення про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

За цією статтею передбачена кримінальна відповідальність. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавн в ДТП на Харківщині загинула Ольга Крівогуб, яка в лютому єдина вижила після російського удару по Богодухову. Тоді вона втратила чоловіка і трьох дітей. Її семимісячна донька, яка перебувала в машині під час аварії, потрапила до реанімації.

За даними поліції, водійка не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та врізалася в дерево. Жінка померла дорогою до лікарні.