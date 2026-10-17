ДТП произошло вечером 15 октября 2026 года. Под колеса автомобиля Renault попал 36-летний мужчина, от полученных травм погиб. Его тело обнаружили утром 16 октября у остановки общественного транспорта недалеко от трассы М-05. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора.

Что известно о задержании прокурора?

В тот же день прокурор обратился к стражам порядка и сообщил о своей причастности к аварии. Он также указал, где находился автомобиль, на котором предположительно сбили пешехода.

Прокурора задержали.

На момент ДТП он находился в отпуске по уходу за ребенком и не исполнял служебные обязанности. Ему готовят сообщение о подозрении в нарушении ПДД, что привело к смерти человека. По этой статье предусмотрена уголовная ответственность.

Пока решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно в ДТП в Харьковской области погибла Ольга Кривогуб, которая в феврале единственная выжившая после российского удара по Богодухову. Тогда она потеряла мужа и троих детей. Ее семимесячная дочь, находившаяся в машине во время аварии, попала в реанимацию.

По данным полиции, водитель не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в дерево. Женщина скончалась по дороге в больницу.