Як повідомляє видання Motor1, свіжі знімки з бази Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) демонструють оновлену модель від спільного підприємства GAC Honda. Окрім абсолютно нового "обличчя", автомобіль приміряв оновлену емблему бренду на капоті, хоча профіль та лінія скління чітко вказують на те, що перед нами поточна генерація авто.

Технічні специфікації з сайту відомства підтверджують здогадки: колісна база седана залишилася ідентичною. Зміни на кормі виявилися більш косметичними – тепер задні ліхтарі обрамляють назву моделі, а фірмовий значок переїхав вище на кришку багажника.



Під капотом китайської версії ховається гібридна силова установка на базі 2,0-літрового бензинового двигуна, який працює в парі з двома електромоторами та літій-іонною батареєю. Сам по собі двигун внутрішнього згоряння видає 146 кінських сил, і хоча загальна потужність системи в документах не вказана, глобальна версія цього гібрида зазвичай генерує 204 сили.

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Чи побачить світ такий дизайн

Традиційно для китайського ринку сертифікаційні документи MIIT стосуються виключно автомобілів для внутрішнього ринку. Представники Honda поки не робили жодних офіційних заяв щодо глобального майбутнього цього фейсліфтингу, тому не варто очікувати, що "примружений" Accord обов'язково перетне океан.

Існує велика ймовірність, що решта світу отримає зовсім інший автомобіль. Ще в травні японці показали клиноподібний прототип майбутньої моделі, яка має стати 12-м поколінням седана ближче до 2028 року, і хоча там теж проглядається ідея роздільної оптики, загальна стилістика суттєво відрізняється.



Офіційна прем'єра оновленого седана може відбутися вже найближчими днями на автосалоні в Гуанчжоу, який триватиме до 6 грудня. Залежно від комплектації, машина важить від 1585 до 1633 кілограмів та "взута" в шини розмірності 235/40R19.

Що ще готує бренд?