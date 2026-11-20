Як повідомляє видання Motor1, світова онлайн-прем'єра автомобіля відбулася 20 листопада 2026 року. Новинка побудована відповідно до фірмової концепції Grand-Journey і демонструє свіжий напрямок дизайну, який згодом пошириться на всю лінійку, включно з майбутнім бестселером CR-V.

Головна фішка кросовера ховається під капотом, адже це перша серійна машина з новітньою установкою Honda Hybrid. Інженери суттєво модернізували знайому двомоторну архітектуру, розширивши ефективний робочий діапазон двигуна та зменшивши габарити самого приводу. Точних цифр потужності чи витрати пального поки не розкривають, але обіцяють солідну економію.

У парі з гібридом працює інноваційна система DualPower eAWD. Вона дозволяє окремим електромоторам незалежно крутити передню та задню осі, миттєво перекидаючи тягу залежно від дорожніх умов, що забезпечує впевнений старт і м'яку їзду.

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Преміальний салон

Усередині японці зробили ставку на технологічність під новим суббрендом MyCabin. Водія зустрічає цифрова панель приладів та масивний центральний тачскрін, а за якісний звук відповідає преміальна аудіосистема Bose на 12 динаміків із підтримкою Dolby Atmos.

Уся ця електроніка та механіка тримається на абсолютно новій платформі для середньорозмірних авто. Конструкція кузова тепер містить на 40 відсотків більше високоміцної сталі, що зробило силовий каркас жорсткішим, а сам автомобіль – легшим і приємнішим у керуванні.

Першими оцінити новинку зможуть водії в Таїланді, після чого навесні 2027 року кросовер добереться до Японії, Китаю та інших азійських ринків. Згодом географію розширять на Австралію та Нову Зеландію, а от до США чи Європи саме ця модель найближчим часом не поїде.

Глобальні плани