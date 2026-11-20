Как сообщает издание Motor1, Мировая онлайн-премьера автомобиля состоялась 20 ноября 2026 года. Новинка построена в соответствии с фирменной концепцией Grand-Journey и демонстрирует свежее направление дизайна, которое впоследствии распространится на всю линейку, включая будущего бестселлера CR-V.

Главная фишка кроссовера скрывается под капотом, ведь это первая серийная машина с новой установкой Honda Hybrid. Инженеры существенно модернизировали знакомую двухмоторную архитектуру, расширив эффективный рабочий диапазон двигателя и снизив габариты самого привода. Точные цифры мощности или расход топлива пока не раскрывают, но обещают солидную экономию.

В паре с гибридом работает инновационная система DualPower eAWD. Она позволяет отдельным электромоторам независимо крутить переднюю и заднюю оси, мгновенно опрокидывая тягу в зависимости от дорожных условий, что обеспечивает уверенный старт и мягкую езду.

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Премиальный салон

Внутри японцы сделали ставку на технологичность под новым суббрендом MyCabin. Водителя встречает цифровая приборная панель и массивный центральный тачскрин, а за качественный звук отвечает премиальная аудиосистема Bose на 12 динамиков с поддержкой Dolby Atmos.

Вся эта механика и электроника держится на совершенно новой платформе для среднеразмерных авто. Конструкция кузова теперь содержит на 40 процентов больше высокопрочной стали, что сделало силовой каркас более жестким, а сам автомобиль – более легким и приятным в управлении.

Первыми оценить новинку смогут водители в Таиланде, после чего весной 2027 года кроссовер доберется до Японии, Китая и других азиатских рынков. Впоследствии географию расширят на Австралию и Новую Зеландию, а вот в США или Европу именно эта модель не поедет в ближайшее время.

Глобальные планы