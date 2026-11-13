Honda показала дилерам свои будущие модели: какие именно новинки готовит компания

Как сообщает Motor1, ссылаясь на издание Automotive News, закрытое мероприятие состоялось в начале недели. Хотя официальных фотографий компания Honda не публиковала, инсайдеры поделились интересными деталями. Главной неожиданностью для продавцов стало подтверждение слухов о разработке нового поколения культового квадратного паркетника Element.

Оригинальный Element был снят с производства еще в 2011 году, но японцы решили сыграть на ностальгии и запросе на брутальные авто. Дилерам показали силуэт машины, сохранившей фирменные кубические пропорции и даже характерную заднюю дверь, открывающуюся против хода движения.

Ожидается, что производство стартует во втором квартале 2029 года. Это будет гибридный кроссовер для любителей активного отдыха, который займет нишу между моделями HR-V и CR-V, а полный привод будет предлагаться как минимум опция.

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Рендер нового Honda Element от Motor1

Радикальный CR-V и премиальный Accord

Важнейшим анонсом стало седьмое поколение бестселлера CR-V, которое должно появиться в автосалонах уже следующим летом. Кроссовер получит более мускулистый дизайн с массивными задними арками, вертикальной передней частью и узкими фарами высотой всего около четырех сантиметров.

Салон также переживет серьезную революцию: топовые комплектации оснастят огромным 15,4-дюймовым экраном, а привычный рычаг КПП переедет на рулевую колонку, освободив место на центральной консоли. Под капотом новинки останутся только гибридные силовые установки.

Представители бренда планируют продавать более 400 тысяч таких машин в год только в США. Продавцы остались в восторге от увиденного, а один из ритейлеров эмоционально отметил, что "этот автомобиль будет продаваться просто как сумасшедший".

Рендер нового Honda Accord от Motor1

Популярный седан Accord также готовится к изменениям– во вторую половину 2027 года запланирован масштабный рестайлинг. Консервативный вид уступит место футуристическому дизайну с наклонным капотом и премиальной решеткой радиатора, привлекающей покупателей первоначального люкс-сегмента.

Брутальные пикапы и обновленный Pilot

Пикап Ridgeline к 2028 году получит более агрессивную внешность. Концепт кичился массивной решеткой, световой балкой на крыше и выраженным изгибом нижней части двери, напоминающей конкурента от Toyota.



Рендер следующего поколения Honda Ridgeline

Кроме того, дилерам показали короткое видео со следующим поколением большого кроссовера. Pilot, который получит треугольную форму оптики. А для азиатских рынков Honda готовит классический рамный пикап, который станет перелицованной копией модели Triton от партнеров из Mitsubishi.