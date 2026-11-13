Honda показала дилерам свої майбутні моделі: які саме новинки готує компанія

Як повідомляє Motor1, посилаючись на видання Automotive News, закритий захід відбувся на початку тижня. Хоча офіційних фотографій компанія Honda не публікувала, інсайдери поділилися найцікавішими деталями. Головною несподіванкою для продавців стало підтвердження чуток про розробку абсолютно нового покоління культового квадратного паркетника Element.

Оригінальний Element зняли з виробництва ще у 2011 році, але японці вирішили зіграти на ностальгії та запиті на брутальні авто. Дилерам показали силует машини, яка зберегла фірмові кубічні пропорції та навіть характерні задні двері, що відкриваються проти ходу руху.

Очікується, що виробництво стартує у другому кварталі 2029 року. Це буде гібридний кросовер для любителів активного відпочинку, який займе нішу між моделями HR-V та CR-V, а повний привід пропонуватиметься щонайменше як опція.

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Рендер нового Honda Element від Motor1

Радикальний CR-V та преміальний Accord

Найважливішим анонсом стало сьоме покоління бестселера CR-V, яке має з'явитися в автосалонах вже наступного літа. Кросовер отримає м'язистіший дизайн із масивними задніми арками, вертикальною передньою частиною та вузькими фарами висотою всього близько чотирьох сантиметрів.

Салон також переживе серйозну революцію: топові комплектації оснастять величезним 15,4-дюймовим екраном, а звичний важіль КПП переїде на кермову колонку, звільнивши місце на центральній консолі. Під капотом новинки залишаться виключно гібридні силові установки.

Представники бренду планують продавати понад 400 тисяч таких машин на рік лише в США. Продавці залишилися в захваті від побаченого, а один із ритейлерів емоційно зазначив, що "цей автомобіль буде продаватися просто як божевільний".

Рендер нового Honda Accord від Motor1

Популярний седан Accord також готується до змін – на другу половину 2027 року заплановано масштабний рестайлінг. Консервативний вигляд поступиться місцем футуристичному дизайну з похилим капотом та преміальною решіткою радіатора, що має привабити покупців початкового люкс-сегмента.

Брутальні пікапи та оновлений Pilot

Пікап Ridgeline до 2028 року отримає значно агресивнішу зовнішність. Концепт хизувався масивною решіткою, світловою балкою на даху та вираженим вигином нижньої частини дверей, що нагадує конкурента від Toyota.



Рендер наступного покоління Honda Ridgeline

Крім того, дилерам показали коротке відео з наступним поколінням великого кросовера Pilot, який отримає трикутної форми оптику. А для азійських ринків Honda готує класичний рамний пікап, який стане перелицьованою копією моделі Triton від партнерів з Mitsubishi.