Honda ускоряет запуск гибридов нового поколения: первым станет CR-V

Honda уже продолжительное время разрабатывает гибридные силовые установки нового поколения. Ожидается, что ее будут использовать не только в CR-V, но и в других моделях бренда, в частности Accord, Civic, HR-V и Prelude.

По информации Nikkei Asia, первым новую систему получит CR-V Hybrid. Его производство на канадском предприятии Honda может начаться в феврале 2027 года. Позже выпуск модели с новой гибридной системой должны быть налажены также в США.

Причиной ускорения программы стало изменение стратегии Honda по электрификации. Компания ранее отменила планы по трем новым моделям для Северной Америки, среди которых было два электромобиля, и теперь делает больший акцент на гибридах.

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Honda готовит новый 2,0-литровый двигатель

Основой гибридной силовой установки Honda пятого поколения станет новый 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива. Его дополнят два новых электродвигателя. По концепции система будет сродни той, которую Honda уже использует в новом Prelude.

Ожидается, что автомобили с этой силовой установкой также получат систему S+Shift. Она имитирует переключение передач, хотя сама гибридная система не нуждается в традиционной коробке передач в привычном понимании.

Новая платформа станет легче

Наряду с гибридной системой Honda готовит среднеразмерную платформу нового поколения. Ее компания представила в конце прошлого года. В сочетании с новой гибридной установкой платформа должна быть примерно на 90 кг легче аналогичной конструкции, используемой в нынешних моделях Honda.

При этом разработчики сделали ставку на большую гибкость конструкции шасси. По замыслу компании это должно улучшить совместимость платформы с различными моделями и силовыми установками.

Honda усовершенствует управляемость автомобилей

Еще одним элементом новой архитектуры станет система Honda Motion Management System. Ее планируют использовать во всей модельной линейке бренда. Система применяет шестиосный инерционный измерительный модуль, анализирующий движение автомобиля и помогающий контролировать его.

Для коррекции поведения машины система может вносить небольшие изменения в работу тормозной системы и крутящий момент электродвигателей непосредственно во время движения. Honda рассчитывает таким образом улучшить управляемость автомобилей.