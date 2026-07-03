Кроссовер Honda CR-V стал новым лидером автомобильного рынка США

Главный конкурент в сегменте SUV, Toyota RAV4, также продемонстрировал существенное падение показателей, что позволило компании Honda вырваться вперед.

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Статистика продаж за первое полугодие

Согласно сообщению Automotive News, за первые шесть месяцев года в США было продано 226 114 автомобилей Honda CR-V. Этот результат позволил японской модели опередить Ford F-150, объем продаж которого составил примерно 209 311 единиц.

На третьем месте оказалась Toyota RAV4 с показателем 153 955 проданных автомобилей. Такое распределение сил стало сенсацией, поскольку именно Toyota RAV4 ранее была единственной легковой моделью, которой за последние 16 лет удавалось опередить по популярности тяжелый пикап Ford F-150.

Проблемы с поставками у конкурентов

Подробный анализ рыночных данных свидетельствует о том, что успех Honda частично обусловлен серьезными техническими и логистическими трудностями ее главных конкурентов:

Toyota RAV4 2026 модельного года столкнулась с существенными перебоями в производственных процессах на сложном этапе перехода на новые заводские мощности. Эта задержка привела к дефициту готовых автомобилей на складах дилеров, из-за чего продажи RAV4 упали на 36% за первые шесть месяцев.

Ford пострадал от последствий масштабного пожара у крупного поставщика алюминия, произошедшего в конце 2025 года. Инцидент полностью заблокировал и сократил выпуск пикапов F-150 на несколько месяцев. Несмотря на то, что поставщик уже возобновил свою работу, Ford большую часть первого полугодия был вынужден работать в условиях ограниченных складских запасов.

Напомним: Toyota RAV4 продается так быстро, что дилеры подсчитывают запасы по часам, а не по дням

Факторы успеха Honda CR-V

Honda сумела максимально эффективно воспользоваться проблемами конкурентов и обеспечить высокий рост собственных продаж. Модель CR-V в настоящее время является одним из самых успешных гибридных кроссоверов на американском рынке. По имеющимся данным, именно на гибридные модификации приходится 56% от общего объема продаж модели с начала года.

Дополнительным стимулом стало грамотное использование лизинговых программ. Японскому бренду удалось сохранить до трех четвертей своих постоянных клиентов, которые ранее брали машины в аренду, параллельно увеличив общую долю лизинга в структуре продаж до 24%.

Благодаря этой стратегии продажи Honda CR-V выросли на 19% в мае и сразу на 30% в июне. Официальные дилеры сообщают о сохранении высокого спроса, хотя уровень запасов автомобилей на складах сократился примерно до 15 дней. Это вынуждает руководство Honda запускать производственные линии CR-V на полную мощность.

Пока рано утверждать, сможет ли Honda CR-V удержать титул бестселлера до конца года. Компания Toyota уже активно наращивает темпы выпуска RAV4 шестого поколения, а Ford ожидает полного восстановления стандартных объемов производства линейки F-150 во втором полугодии.