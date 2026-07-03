Кросовер Honda CR-V став новим лідером автомобільного ринку США

Головний конкурент у сегменті SUV, Toyota RAV4, також продемонстрував суттєве падіння показників, що дозволило компанії Honda вирватися вперед.

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Статистика продажів за перше півріччя

Згідно з повідомленням Automotive News, за перші шість місяців року в США було реалізовано 226 114 автомобілів Honda CR-V. Цей результат дозволив японській моделі випередити Ford F-150, обсяг продажів якого склав приблизно 209 311 одиниць.

На третій позиції опинилася Toyota RAV4 з показником 153 955 проданих автомобілів. Такий розподіл сил став сенсацією, оскільки саме Toyota RAV4 раніше була єдиною легковою моделлю, якій за останні 16 років вдавалося випередити за популярністю важкий пікап Ford F-150.

Проблеми з постачанням у конкурентів

Детальний аналіз ринкових даних свідчить про те, що успіх Honda частково зумовлений серйозними технічними та логістичними труднощами її головних суперників:

Toyota RAV4 зразка 2026 року зіткнувся із суттєвими перебоями у виробничих процесах під час складного етапу переходу на нові заводські потужності. Ця затримка спровокувала дефіцит готових машин на складах дилерів, через що продажі RAV4 впали на 36% за перші шість місяців.

Ford постраждав від наслідків масштабної пожежі у великого постачальника алюмінію, яка сталася наприкінці 2025 року. Інцидент повністю заблокував і скоротив випуск пікапів F-150 на кілька місяців. Попри те, що постачальник уже відновив свою роботу, Ford більшу частину першого півріччя був змушений працювати в умовах обмежених складських запасів.

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Фактори успіху Honda CR-V

Honda зуміла максимально ефективно скористатися проблемами конкурентів та забезпечити високий імпульс власних продажів. Модель CR-V наразі є одним із найуспішніших гібридних кросоверів на американському ринку. За наявними даними, саме на гібридні модифікації припадає 56% від загального обсягу продажів моделі з початку року.

Додатковим стимулом стало грамотне використання лізингових програм. Японському бренду вдалося зберегти до трьох чвертей своїх постійних клієнтів, які раніше брали машини в оренду, паралельно збільшивши загальну частку лізингу в структурі продажів до 24%.

Завдяки цій стратегії продажі Honda CR-V зросли на 19% у травні та одразу на 30% у червні. Офіційні дилери повідомляють про збереження високого попиту, хоча рівень запасів автомобілів на складах скоротився приблизно до 15 днів. Це змушує керівництво Honda запускати виробничі лінії CR-V на повну потужність.

Поки що рано стверджувати, чи зможе Honda CR-V втримати титул бестселера до кінця року. Компанія Toyota вже активно нарощує темпи випуску RAV4 шостого покоління, а Ford очікує на повне відновлення стандартних обсягів виробництва лінійки F-150 у другому півріччі.