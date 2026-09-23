Honda прискорює запуск гібридів нового покоління: першим стане CR-V

Honda вже тривалий час розробляє гібридні силові установки нового покоління. Очікується, що її використовуватимуть не лише в CR-V, а й в інших моделях бренду, зокрема Accord, Civic, HR-V та Prelude.

За інформацією Nikkei Asia, першим нову систему отримає CR-V Hybrid. Його виробництво на канадському підприємстві Honda може розпочатися в лютому 2027 року. Пізніше випуск моделі з новою гібридною системою мають налагодити також у США.

Причиною прискорення програми стала зміна стратегії Honda щодо електрифікації. Компанія раніше скасувала плани щодо трьох нових моделей для Північної Америки, серед яких були два електромобілі, та тепер робить більший акцент на гібридах.

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Honda готує новий 2,0-літровий двигун

Основою гібридної силової установки Honda п'ятого покоління стане новий 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун із безпосереднім упорскуванням палива. Його доповнять два нові електродвигуни. За концепцією система буде споріднена з тією, яку Honda вже використовує у новому Prelude.

Очікується, що автомобілі з цією силовою установкою також отримають систему S+ Shift. Вона імітує перемикання передач, хоча сама гібридна система не потребує традиційної коробки передач у звичному розумінні.

Нова платформа стане легшою

Разом із гібридною системою Honda готує середньорозмірну платформу нового покоління. Її компанія представила наприкінці минулого року. У поєднанні з новою гібридною установкою платформа має бути приблизно на 90 кг легшою, ніж аналогічна конструкція, яка використовується в нинішніх моделях Honda.

При цьому розробники зробили ставку на більшу гнучкість конструкції шасі. За задумом компанії, це має покращити сумісність платформи з різними моделями та силовими установками.

Honda вдосконалить керованість автомобілів

Ще одним елементом нової архітектури стане система Honda Motion Management System. Її планують використовувати в усій модельній лінійці бренду. Система застосовує шестиосьовий інерційний вимірювальний модуль, який аналізує рух автомобіля та допомагає контролювати його.

Для корекції поведінки машини система може вносити невеликі зміни в роботу гальмівної системи та крутний момент електродвигунів безпосередньо під час руху. Honda розраховує таким чином покращити керованість автомобілів.