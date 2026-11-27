Как сообщает издание Motor1, свежие снимки из базы Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) демонстрируют обновленную модель совместного предприятия GAC Honda. Кроме совершенно нового "лица", автомобиль примерил обновленную эмблему бренда на капоте, хотя профиль и линия остекления четко указывают на то, что перед нами текущая генерация авто.

Технические спецификации с сайта ведомства подтверждают догадки: колесная база седана осталась идентичной. Изменения на корме оказались более косметическими – теперь задние фонари обрамляют название модели, а фирменный значок переехал выше на крышку багажника.



Под капотом китайской версии скрывается гибридная силовая установка на базе 2,0-литрового бензинового двигателя, работающего в паре с двумя электромоторами и литий-ионной батареей. Сам по себе двигатель внутреннего сгорания выдает 146 лошадиных сил, и хотя общая мощность системы в документах не указана, глобальная версия этого гибрида обычно генерирует 204 силы.

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Увидит ли мир такой дизайн

Традиционно для китайского рынка сертификационные документы MIIT относятся исключительно к автомобилям для внутреннего рынка. Представители Honda пока не делали никаких официальных заявлений по поводу глобального будущего этого фейслифтинга, поэтому не стоит ожидать, что "прищуренный" Accord обязательно пересечет океан.

Существует большая вероятность, что остальной мир получит совсем другой автомобиль. Еще в мае японцы показали клиновидный прототип будущей модели, которая должна стать 12-м поколением седана поближе к 2028 году, и хотя там тоже просматривается идея раздельной оптики, общая стилистика существенно отличается.



Официальная премьера обновленного седана может состояться уже в ближайшие дни на автосалоне в Гуанчжоу, который продлится до 6 декабря. В зависимости от комплектации машина весит от 1585 до 1633 килограммов и обута в шины 235/40R19.

Что еще готовит бренд?