Honda передала розробку нової автомобільної платформи індійській Tata

За даними Bloomberg, очікується, що архітектура буде сумісною з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння, гібридними та повністю електричними силовими установками. Такий підхід дозволить Honda використовувати одну технічну базу для різних типів автомобілів і водночас знизити витрати на розробку.

Honda вперше передала створення платформи зовнішній компанії

Якщо інформація Bloomberg підтвердиться, це стане важливою зміною для Honda. Компанія традиційно зберігала розробку автомобільних платформ усередині власної інженерної структури. Йдеться не про перейменування готової моделі Tata. Компанія Tata Technologies спеціалізується на інженерних та цифрових послугах для автомобільної, аерокосмічної та промислової галузей.

Саме ця фірма, за даними джерела, отримала завдання розробити нову автомобільну архітектуру для Honda. При цьому конкретну модель, яка першою використає платформу, поки не називають. Так само невідомі терміни її дебюту та ринки, на яких вона буде представлена.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У Honda заявили, що компанія "завжди розглядає" зовнішні партнерства для підвищення конкурентоспроможності, але не стали коментувати конкретну угоду. Tata Technologies також не надала коментаря.

Нова платформа підтримуватиме різні силові установки

За попередніми даними, архітектура матиме достатню гнучкість для встановлення різних силових установок. Для автовиробника це важливо, оскільки дозволяє створювати кілька моделей на спільній технічній базі. Платформа визначає не лише основні параметри кузова, а й значну частину конструкції автомобіля, компонування агрегатів та виробничих процесів.

Honda скорочує витрати після невдалого року

Однією з причин такого рішення називають необхідність скорочення витрат. За фінансовий рік, що завершився у березні 2026 року, Honda зафіксувала чистий збиток у розмірі 423,9 мільярдів єн, або близько 2,8 мільярди доларів.

Паралельно компанія переглядає стратегію розвитку електромобілів та планує ширше використовувати зовнішні ресурси. У межах програми, яку Honda називає "Потрійною половиною", автовиробник прагне вдвічі скоротити витрати на розробку, терміни створення автомобілів та навантаження порівняно з рівнем 2025 року.

Індія може стати одним із ключових ринків