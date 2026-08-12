Honda передала разработку новой автомобильной платформы индийской Tata

По данным Bloomberg, ожидается, что архитектура будет совместима с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Такой подход позволит Honda использовать одну техническую базу для разных типов автомобилей и снизить затраты на разработку.

Honda впервые передала создание платформы внешней компании

Если подтвердится информация Bloomberg, это станет важным изменением для Honda. Компания традиционно сохраняла разработку автомобильных платформ внутри собственной инженерной структуры.. Речь идет не о переименовании готовой модели Tata. Компания Tata Technologies специализируется на инженерных и цифровых услугах автомобильной, аэрокосмической и промышленной отраслей.

Конкретно эта компания, по данным источника, получила задачку создать новенькую авто архитектуру для Honda. При этом конкретную модель, первой использующую платформу, пока не называют. Также неизвестны сроки ее дебюта и рынки, на которых она будет представлена.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В Honda заявили, что компания "всегда рассматривает" внешние партнерства для повышения конкурентоспособности, но не стали комментировать конкретное соглашение. Tata Technologies также не предоставила комментарии.

Новая платформа будет поддерживать разные силовые установки

По предварительным данным, архитектура будет иметь достаточную гибкость для установки различных силовых установок. Для автопроизводителя это важно, поскольку позволяет производить несколько моделей на общей технической базе. Платформа определяет не только основные параметры кузова, но и значительную часть конструкции автомобиля, компоновку агрегатов и производственных процессов.

Honda сокращает расходы после неудачного года

Одной из причин такого решения называют необходимость сокращения издержек. За финансовый год, завершившийся в марте 2026 года, Honda зафиксировала чистый убыток в размере 423,9 миллиарда иен, или около 2,8 миллиарда долларов.

Параллельно компания пересматривает стратегию развития электромобилей и планирует более широко использовать внешние ресурсы. В рамках программы, которую Honda называет "Тройной половиной", автопроизводитель стремится вдвое сократить затраты на разработку, сроки создания автомобилей и погрузку по сравнению с уровнем 2025 года.

Индия может стать одним из ключевых рынков