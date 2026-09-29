Honda представила ексклюзивний Prelude 2027 Limited Edition для Європи

Нова версія з'явилася після успішного дебюту Honda Prelude Limited Edition у Японії. Для європейського ринку автомобіль отримав особливе поєднання кольорів та низку ексклюзивних елементів оформлення.

Honda Prelude Limited Edition отримав унікальний колір кузова

Головною особливістю Prelude Limited Edition став новий колір кузова Premium Crystal Garnet Metallic. За задумом Honda, він має підкреслювати плавні пропорції та контури спортивного купе.

Зовнішність доповнюють червоні акценти на передньому та задньому бамперах. Також автомобіль отримав червоні гальмівні супорти Brembo та 19-дюймові чорні легкосплавні диски з обробкою. Таке поєднання кольорів має зробити лімітований Prelude візуально помітнішим порівняно зі стандартною версією моделі.

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Інтер'єр Honda Prelude виконали у кольорі Bordeaux

Салон Prelude Limited Edition отримав оздоблення у насиченому відтінку Bordeaux. Honda використовує преміальні матеріали та контрастні декоративні елементи, щоб поєднати спортивний характер автомобіля з більш розкішним оформленням.

Червона контрастна прострочка з'явилася на кермі, центральній консолі та панелі приладів. Такий самий акцент використали на передніх сидіннях і внутрішньому оздобленні дверей. Окремою деталлю стали спеціальні килимки з червоними елементами. На панелі приладів також вишитий логотип Prelude, який, за задумом Honda, має створювати враження ручного підпису для кожного автомобіля спеціальної серії.

Гібридна система Honda e залишилася без змін

Технічна частина Prelude Limited Edition залишилася такою ж, як у звичайного Prelude. Автомобіль використовує гібридну силову установку Honda e, а також систему Honda S+ Shift. За словами Honda, ця технологія покликана забезпечувати інтуїтивне відчуття керування та плавну реакцію автомобіля. Концепція моделі частково натхненна польотом планера, який безшумно ковзає в повітрі.

Саме з цим виробник пов'язує характер нового Prelude. На відміну від традиційного уявлення про спортивний автомобіль як про максимально різкий і агресивний, Honda прагнула зробити його більш плавним та вільним у русі.

"Характеристики Prelude змінювалися з роками, але незмінними залишалися його спортивність і особливий характер. Коли думаєш про спортивний автомобіль, уявляєш щось різке, як болід Формули-1 або винищувач. Однак я вважаю, що концепція цієї моделі ближча до образу планера, який ковзає повітрям із відчуттям свободи", – зазначив Томоюкі Ямагамі, керівник проєкту Honda Prelude.

Honda Prelude продовжує традицію моделі