Honda представила эксклюзивный Prelude 2027 Limited Edition для Европы

Новая версия появилась после успешного дебюта Honda Prelude Limited Edition в Японии. Для европейского рынка автомобиль получил особое цветовое сочетание и ряд эксклюзивных элементов оформления.

Honda Prelude Limited Edition получил уникальный цвет кузова.

Главной особенностью Prelude Limited Edition стал новый цвет кузова Premium Crystal Garnet Metallic. По словам Honda, он обязан подчеркивать плавные пропорции и контуры спортивного купе.

Облик дополняют красные акценты на переднем и заднем бамперах. Также автомобиль получил красные тормозные суппорты Brembo и 19-дюймовые черные легкосплавные диски с отделкой. Такое сочетание цветов должно сделать лимитированный Prelude визуально более заметным по сравнению со стандартной версией модели.

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Интерьер Honda Prelude выполнен в цвете Bordeaux.

Салон Prelude Limited Edition получил отделку в насыщенном оттенке Bordeaux. Honda использует премиальные материалы и контрастные декоративные элементы для сочетания спортивного характера автомобиля с более роскошным оформлением.

Красная контрастная просрочка появилась на руле, центральной консоли и приборной панели. Такой же акцент использовали на передних сиденьях и внутренней отделке двери. Отдельной деталью стали специальные коврики с красными элементами. На панели приборов также вышит логотип Prelude, который, по замыслу Honda, должен производить впечатление ручной подписи для каждого автомобиля специальной серии.

Гибридная система Honda e осталась без изменений

Техническая часть Prelude Limited Edition осталась такой же, как у обычного Prelude. Автомобиль использует гибридную силовую установку Honda e, а также Honda S+ Shift. По словам Honda, эта технология призвана обеспечивать интуитивное управление и плавную реакцию автомобиля. Концепция модели частично вдохновлена полетом планера, бесшумно скользящего в воздухе.

Именно с этим производитель увязывает характер нового Prelude. В отличие от традиционного представления о спортивном автомобиле как о максимально резком и агрессивном, Honda стремилась сделать его более плавным и свободным в движении.

"Характеристики Prelude менялись с годами, но неизменными оставались его спортивность и особый характер. Когда думаешь о спортивном автомобиле, представляешь что-то резкое, как болид Формулы-1 или истребитель. Однако я считаю, что концепция этой модели более близка к образу планера, который скользит по воздуху", – отметил Томоюки Ямагами, руководитель проекта Honda Prelude.

Honda Prelude продолжает традицию модели