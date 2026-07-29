Honda та Nissan об'єднують зусилля для розробки спільної операційної системи

Згідно з даними видання The Japan Times, головною причиною такого партнерства є поступовий тиск і загроза з боку нових автовиробників із Китаю, які швидко виходять на глобальний ринок із високотехнологічними та доступними моделями. Залучення спільних технологічних рішень дозволить японським брендам суттєво зекономити кошти на науково-дослідних роботах та стандартизувати ключові вузли.

Особливості нової програмної платформи

За інформацією анонімних джерел, нова операційна система базуватиметься на власних технологічних розробках Nissan, а не Honda. Цей крок є досить несподіваним з огляду на попередній баланс сил у межах партнерства двох автогігантів. Спільна операційна система відрізнятиметься можливістю безперешкодного оновлення через мережу та поступово отримає розширені функції автономного водіння.

Наразі програмні платформи, які застосовують Honda та Nissan, потребують комплексного оновлення порівняно з конкурентами, тому обидві компанії прагнуть впровадити нове рішення в найкоротші терміни.

Спільне використання запчастин та терміни виходу

Співпраця обох брендів, до якої також може приєднатися Mitsubishi, передбачає не лише створення програмного забезпечення, а й уніфікацію електронних блоків керування двигунами (ЕБУ). Вони будуть призначені для використання як у гібридних силових установках, так і в повністю електричних автомобілях.

Президент Honda Тосіхіро Мобі наприкінці червня зазначив, що переговори з Nissan суттєво просунулися, і сторони наближаються до офіційного оголошення остаточних деталей угоди. Очікується, що уніфіковані блоки з'являться на серійних автомобілях орієнтовно у 2029 або 2030 році, тоді як запуск нової спільної операційної системи відбудеться вже після виходу цих електронних компонентів.