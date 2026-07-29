Honda и Nissan объединяют усилия по разработке совместной операционной системы

Согласно данным издания The Japan Times, главной причиной такого партнерства является растущее давление и угроза стороны новых автопроизводителей из Китая, которые быстро выходят на глобальный рынок с высокотехнологичными и доступными моделями. Привлечение совместных технологических решений позволит японским брендам существенно сэкономить средства на научно-исследовательских работах и стандартизировать ключевые узлы.

Особенности новой программной платформы

По информации анонимных источников, новая операционная система будет базироваться на собственных технологических технологиях Nissan, а не Honda. Этот шаг достаточно неожиданен, учитывая предыдущий баланс сил в рамках партнерства двух автогигантов. Общая операционная система будет отличаться возможностью беспрепятственного обновления по сети и постепенно получит расширенные функции автономного вождения.

В настоящее время программные платформы, применяемые Honda и Nissan, нуждаются в комплексном обновлении по сравнению с конкурентами, поэтому обе компании стремятся внедрить новое решение в кратчайшие сроки.

Совместное использование запчастей и сроки выхода

Сотрудничество обоих брендов, к которому может присоединиться Mitsubishi, предполагает не только создание программного обеспечения, но и унификацию электронных блоков управления двигателями (ЭБУ). Они будут предназначены для использования как в гибридных силовых установках, так и полностью в электрических автомобилях.

Президент Honda Тосихиро Моби в конце июня отметил, что переговоры с Nissan существенно продвинулись, и стороны приближаются к официальному оглашению окончательных деталей соглашения. Ожидается, что унифицированные блоки появятся на серийных автомобилях ориентировочно в 2029 или 2030 году, в то время как запуск новой совместной операционной системы состоится после выхода этих электронных компонентов.