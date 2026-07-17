Honda відмовляється від електрокросовера Prologue у США: в чому причина

Prologue був створений у рамках партнерства Honda з General Motors та базується на платформі Ultium. Фактично модель є близьким родичем Chevrolet Blazer EV, тоді як Acura ZDX використовувала ту ж архітектуру, що й Cadillac Lyriq. У коментарі виданню CarBuzz представники Honda підтвердили завершення життєвого циклу моделі.

"Honda завершить продажі Prologue після закінчення 2026 модельного року. Власники автомобілів і надалі отримуватимуть повну підтримку через дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, запасні частини та гарантію", – повідомили в компанії.

Попри те, що у 2025 році Honda реалізувала у США 39 194 електрокросовери Prologue, що на 19,1% більше, ніж роком раніше, позитивна динаміка виявилася короткочасною. Аналітики пов'язують це насамперед із бажанням покупців встигнути скористатися федеральною податковою пільгою на електромобілі до її скасування.

Після завершення дії стимулів попит стрімко скоротився. Лише у грудні дилери продали 932 автомобілі, що на 88,6% менше порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

2026 рік став ще складнішим

Негативна тенденція продовжилася і цього року. За перші шість місяців 2026 року Honda реалізувала лише 8 407 електрокросоверів Prologue, що на 48,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У середньому продажі становили близько 1 400 автомобілів на місяць.

У результаті Prologue став другим найменш популярним автомобілем Honda на американському ринку, поступившись лише купе Prelude.

Honda переглядає стратегію електромобілів