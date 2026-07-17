Honda отказывается от выпуска электрокроссовера Prologue в США: в чем причина

Prologue был создан в рамках партнерства Honda с General Motors и основан на платформе Ultium. Фактически модель является близким родственником Chevrolet Blazer EV, тогда как Acura ZDX использовала ту же архитектуру, что и Cadillac Lyriq. В комментарии изданию CarBuzz представители Honda подтвердили завершение жизненного цикла модели.

"Honda завершит продажи Prologue по окончании 2026 модельного года. Владельцы автомобилей и в дальнейшем будут получать полную поддержку через дилерскую сеть, включая сервисное обслуживание, запасные части и гарантию", – сообщили в компании.

Несмотря на то, что в 2025 году Honda реализовала в США 39 194 электрокроссовера Prologue, что на 19,1% больше, чем годом ранее, положительная динамика оказалась кратковременной. Аналитики связывают это прежде всего с желанием покупателей успеть воспользоваться федеральной налоговой льготой на электромобили до ее отмены.

После истечения срока действия льгот спрос резко сократился. Только в декабре дилеры продали 932 автомобиля, что на 88,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

2026 год стал еще сложнее

Негативная тенденция продолжилась и в этом году. За первые шесть месяцев 2026 года Honda реализовала всего 8 407 электрокроссоверов Prologue, что на 48,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем продажи составляли около 1 400 автомобилей в месяц.

В результате Prologue стал вторым наименее популярным автомобилем Honda на американском рынке, уступив лишь купе Prelude.

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