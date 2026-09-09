Гроші українців – за українські автобуси: у Раді хочуть змінити правила закупівель

Таку статистику озвучив народний депутат, заступник голови Комітету ВР України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський на своїй сторінці у Facebook.

Про державну політику щодо оновлення автопарків посадовець розповів під час Urban Mobility Forum у Львові. Головний меседж для міжнародних фінансових організацій, донорів та місцевих громад полягає в тому, що гроші українських платників податків мають не йти на стимулювання економік Туреччини чи Китаю.

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"Головний аргумент на користь цього вектору: 40% коштів, витрачених на український товар, повертається державі у вигляді податків. Спроби витрачати кошти українських платників податків не на українську техніку не отримають підтримки, – зазначив Дмитро Кисилевський, відповідальний у парламенті за політику "Зроблено в Україні".

Реальна вигода для міст

Україна залишається однією з небагатьох держав, яка зберегла повний цикл виробництва всіх видів громадського транспорту. Практична користь від закупівлі вітчизняного вже помітна на конкретних прикладах.

Коли Ужгород замовив електробуси у заводу Електрон, місто Львів отримало податок на доходи фізичних осіб. При цьому сам виробник забезпечив роботою близько 200 підприємств-підрядників, які також сплачують податки у своїх громадах по всій країні.

Про те, якою є державна політика щодо оновлення громадського транспорту українських міст. Фото: Дмитро Кисилевський

Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Дніпро та Кам'янське вже продемонстрували, що навіть за кошти іноземних кредиторів можна обирати українське. До цього тренду поступово долучається і Київ, який раніше часто надавав перевагу білоруській або турецькій техніці.

Як працює державна підтримка

Сьогодні курс на локалізацію підкріплений цілком реальними фінансовими інструментами. З 2022 року діє вимога щодо локалізації виробництва, а з 2023-го відновлено програму Шкільний автобус, яка суттєво підтримує вітчизняні машинобудівні заводи.

Крім того, у 2024 році запрацювала програма компенсації 15% вартості української техніки. Віднедавна цей приємний фінансовий бонус поширюється і на закупівлі, які здійснюють територіальні громади.

Зазначається, що замовники вітчизняного транспорту гарантовано отримають якісний сервіс, доступні запчастини та зроблять свій внесок у відновлення економіки.