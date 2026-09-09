Деньги украинцев – за украинские автобусы: в Раде хотят изменить правила закупок

Такую статистику озвучил народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на своей странице в Facebook.

О государственной политике по обновлению автопарков чиновник рассказал во время Urban Mobility Forum во Львове. Главный месседж для международных финансовых организаций, доноров и местных общин заключается в том, что деньги украинских налогоплательщиков не должны идти на стимулирование экономик Турции или Китая.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

" Главный аргумент в пользу этого вектора: 40% средств, израсходованных на украинский товар, возвращается государству в виде налогов. Попытки тратить средства украинских налогоплательщиков не на украинскую технику не получат поддержки,– отметил Дмитрий Кисилевский, ответственный в парламенте за политику "Сделано в Украине".

Реальная выгода для городов

Украина остается одним из немногих государств, сохранивших полный цикл производства всех видов общественного транспорта Практическая польза от отечественного закупки уже заметна на конкретных примерах.

Когда Ужгород заказал электробусы у завода Электрон, Львов получил налог на доходы физических лиц. При этом сам производитель снабдил работой около 200 предприятий-подрядчиков, которые также платят налоги в своих общинах по всей стране.

О том, какова государственная политика по обновлению общественного транспорта украинских городов. Фото: Дмитрий Кисилевский

Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Днепр и Каменское уже продемонстрировали, что даже за счет иностранных кредиторов можно выбирать украинское. К этому тренду постепенно приобщается и Киев, ранее часто предпочитавший белорусскую или турецкую технику.

Как работает государственная поддержка

Сегодня курс на локализацию подкреплен вполне реальными финансовыми инструментами. С 2022 года действует требование по локализации производства, а с 2023-го возобновлена программа Школьный автобус, существенно поддерживающая отечественные машиностроительные заводы.

Кроме того, в 2024 году заработала программа компенсации 15% от стоимости украинской техники. С недавнего времени этот приятный финансовый бонус распространяется и на закупки, которые осуществляют территориальные громады.

Отмечается, что заказчики отечественного транспорта гарантированно получат качественный сервис, доступные запчасти и внесут свой вклад в восстановление экономики.